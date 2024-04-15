Секретний прототип 208 Cabriolet з м’яким дахом нещодавно показали у музеї Peugeot у Франції: конфігурація полотняного даху мала дати більше простору і комфорту для пасажирів заднього ряду.

Розробку 2007 року за кілька років забракували через великі затрати у порівняні з аналогічним DS3 Cabrio, який мав менш складний дах. Довгий час цей проєкт тримали засекреченим.

Як правило, відхилені розробки роками залишаються прихованими за зачиненими дверима.

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Саме так сталося із Peugeot 208 Cabriolet. Він у серійне виробництво не потрапив, але прототип на довгі роки засекретили. І ось тільки днями його для показу виставили для статичного показу в музеї компанії. Таким чином відвідувачі мають змогу побачити, що могло б бути, якби керівники компанії дали зелене світло для виробництва цієї моделі.

Цей DS3 Cabrio був у чотири рази дешевшим у виробництві і його поставили в серію. Фото: largus.fr

На відміну від своїх попередників, 206 CC і 207 CC, які мали висувний жорсткий дах, кабріолетна версія Peugeot 208 (див. фотодобірку внизу) мала повернути конфігурацію з м’яким верхом. Французький бренд визнав переваги цього рішення в економії коштів і вазі.

На прототипі традиційний брезентовий дах міг забезпечити більш збалансовані пропорції без використання елементів купе попередніх ітерацій. Це дало б більше місця для голів і колін задніх пасажирів, завдяки чому салон буде менш тісним.

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Повідомляється, що механізм даху був розроблений австрійською компанією Magna Steyr, яка відповідала за виробництво Peugeot RCZ. Червоний брезентовий дах прототипу поєднувався зі шкіряним салоном, скляним заднім вікном і вбудованим третім стоп-сигналом.

Решта кузова значною мірою спільна з тридверним хетчбеком, що зменшує витрати на розробку. Окрім відсутності даху та безрамних вікон, прототип Peugeot 208 Cabriolet має зроблену на замовлення задню частину з сильно скульптурними дверима багажника та новим заднім бампером.

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Екскурсоводи музею повідомляють, що проєкт не був реалізований через "реструктуризацію та раціоналізацію, проведену в той час групою PSA". У 2011 році проєкт відклали на користь побратима DS3 Cabrio такого ж розміру. Останній дебютував у 2012 році, використовуючи фіксовані стійки та набагато менший брезентовий дах. Це рішення призвело до значно нижчих витрат на дослідження та розробки порівняно з повним кабріолетом.

Як стало відомо з перевірених джерел, виробництво DS3 Cabrio вимагало інвестицій у розмірі 50 мільйонів євро, що в чотири рази менше, ніж у Peugeot 208 Cabriolet.

Компанію 208-му на подіумі музею склав ще один інтригуючий і небачений раніше прототип – білий Peugeot RCZ Cabriolet, який також не потрапив до виробництва. Ця модель має брезентовий верх, який відрізняється від виразного скляного даху серійного купе.