Фура дорожников уничтожила камеру уплаты дорожного сбора

Инцидент вызвала стрела крана. Ее механизм самовольно сработал и вывел в рабочий режим, подняв стрелу вверх. Предупреждения от водителей встречного транспорта не успели поступить, потому что стрела как раз поднялась перед аркой.

Как выяснило следствие, "покушение" на портал по сбору пошлины совершил грузовик службы ремонта и обслуживания дорог. Об инциденте сообщает blick.de.

Читайте также Пожалуй, самая дорогая авария Великобритании: Rolls-Royce "догнал" Lamborghini

Это произошло около 10 часов утра вблизи Цвикау, по дороге в направлении Лейпцига. Виноват в этом 51-летний водитель. Он не полностью сложил гидравлический кран-манипулятор и не убедился в его зафиксированном транспортном состоянии. В результате этого не закрепленная должным образом рукоять стрелы выпрямилась на такую высоту, что задела арку над дорогой.

Эти металлические конструкции на автомагистралях, с которых контролируется плата за проезд грузовиков для оператора Toll Collect, оснащены аппаратурой обработки и автоматического выставление счетов.

Водитель и пассажир получили легкие повреждения. Все остальные – материальный ущерб. Фото: Майк Мюллер

Металлическая конструкция решетчатой арки не выдержала резкого удара от столкновения и практически сложилась. Попутно вырвало металлическую опору, которая была забетонирована в земле за обочиной дороги.

Силой толчка от столкновения с автомобилем конструкцию арки частично разорвало и потянуло влево аж до отбойника со встречной полосой. К счастью, грузовик не отбросило на встречную полосу, где могло бы произойти столкновение с другим транспортом.

Читайте также В Киеве произошла самая забавная авария года: видео

По стечению обстоятельств, в этот момент попутно никто грузовик не обгонял, а автомобили сзади успели затормозить. Обошлось без жертв, серьезных травм также никто не получил. Полиция сообщила лишь о двух людях с легкими ранениями.

Движение заблокировано, но аккуратность водителей поражает – посередине "свободный коридор" для проезда машин оперативных служб. Скриншот: Авто24

Однако материальный ущерб нанесен немалый. Перебои в движении также оказалась существенными. Автомобиль оставался на дороге до 18:30, поскольку КМУ удерживала портал от окончательного падения. Дорожные службы и спасатели частями разрезали портал и проводили его поэтапный демонтаж.

Читайте также Почему в Германии попадают в ДТП

По приблизительным подсчетам, материальный ущерб оценивался в 75 тыс. евро. Портал ремонту не подлежит.

Магистральный тягач Scania R получил незначительные повреждения бампера и левого аутригера от столкновения с отбойником. А вот КМУ придется отправлять в ремонт, что будет затратно.