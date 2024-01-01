Фура дорожників знищила камеру сплати дорожного збору

Інцидент спричинила стріла крана. Її механізм самовільно спрацював і вивів в робочий режим, піднявши стрілу вгору. Попередження від водіїв зустрічного транспорту не встигли надійти, бо стріла якраз піднялася перед аркою.

Як з’ясувало слідство, "замах" на портал зі збору мита здійснила вантажівка служби ремонту та обслуговування доріг. Про інцидент повідомляє blick.de.

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Це сталося близько 10 години ранку поблизу Цвікау, по дорозі в напрямку Лейпцига. Винуватий в цьому 51-річний водій. Він не повністю склав гідравлічний кран-маніпулятор й не переконався у його зафіксованому транспортному стані. В результаті цього не закріплений належним чином держак стріли випростався на таку висоту, що зачепив арку над дорогою.

Ці металеві конструкції на автомагістралях, з яких контролюється плата за проїзд вантажівок для оператора Toll Collect, утримують апаратуру для обробки та автоматичного виставлення рахунків.

Водій та пасажир отримали легкі ушкодження. Все решта – матеріальні збитки. Фото: Майк Мюллер

Металева конструкція решітчастої арки не витримала різкого удару від зіткнення й практично склалася. Попутно вирвало металеву опору, що була забетонована в землі за узбіччям дороги.

Силою поштовху від зіткнення з автомобілем конструкцію арки частково розірвало й потягнуло ліворуч аж до відбійника з зустрічною смугою. На щастя, вантажівку не відкинуло на зустрічну смугу, де могло б статися зіткнення з іншим транспортом.

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За збігом обставин, в цей момент попутно ніхто вантажівку не обганяв, а автомобілі позаду встигли загальмувати. Обійшлося без жертв, серйозних травм також ніхто не отримав. Поліція повідомила лише про двох людей із легкими пораненнями.

Рух заблоковано, але акуратність водіїв вражає – посередині "вільний коридор" для проїзду машин оперативних служб. Скриншот: Авто24

Однак матеріальні збитки нанесені чималі. Перебої у русі також виявилася суттєвими. Автомобіль залишався на дорозі до 18:30, оскільки КМУ утримувала портал від остаточного падіння. Дорожні служби та рятувальники частинами розрізали портал та проводили його поетапний демонтаж.

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За приблизними підрахунками, матеріальні збитки оцінювалися в 75 тис. євро. Портал ремонту не підлягає.

Магістральний тягач Scania R отримав незначні пошкодження бампера та лівого аутригера від зіткнення з відбійником. А ось КМУ доведеться відправляти в ремонт, що буде затратно.