Фура везла на прицепе еще три машины: фото

Экипаж патрульной полиции из Регионального отдела дорожного движения в районе Лан-Дилл (Германия) обратил внимание на попытку перевозчика установить рекорд вместимости на одной фуре. Как пишет eurotransport.de, негабаритное транспортное средство свернули с трассы для дополнительной проверки.

Инцидент произошел в 22:00 на автомагистрали A45 вблизи Герборна. Внимание полиции привлекла фура с предметами, торчащими из ее прицепа. Это были два тягача и грузовик над ними.

Несмотря на то, что колеса на загруженных транспортных средств были сняты, габаритная высота автопоезда имела высоту 4,5 метра, что на полметра больше разрешенного законом предела. И это было первое нарушение.

Выяснилось, что водитель не имел необходимого специального разрешения на перевозку негабаритных грузов, а также никаких разрешений на перевозку грузов автомобильным транспортом.

Начатый в Дюссельдорфе рейс в Иорданию завершился в Герборне. Полиция далее не выпустила этот автопоезд на трассу, считая транспортировку слишком опасной.

Финансовые санкции к перевозчику:

более 15 000 евро по делам за неправомерное получение прибыли;

дополнительные 1500 евро за отсутствие необходимой лицензии на дорожную перевозку.

Этот случай является еще одним доказательством того, что сокращение формальностей и нарушение правил дорожного движения рано или поздно приводит к тяжелым, а иногда и трагическим последствиям. Неправильно загруженная фура может завершить рейс раньше запланированного времени, как вот в описанном выше случае, когда превышена габаритная высота была не на один или два, а на целых 50 сантиметров.