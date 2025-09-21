Фура везла на причепі ще три машини: фото

Екіпаж патрульної поліції з Регіонального відділу дорожнього руху в районі Лан-Ділл (Німеччина) звернув увагу на намагання перевізника встановити рекорд місткості на одній фурі. Як пише eurotransport.de, негабаритний транспортний засіб завернули з траси для додаткової перевірки.

Інцидент стався о 22:00 на автомагістралі A45 поблизу Герборна. Увагу поліції привернула фура з предметами, що стирчали з її причепа. То були два тягачі та вантажівка над ними.

Попри те, що колеса на завантажених транспортних засобів були зняті, габаритна висота автопоїзда мала висоту 4,5 метра, що на пів метра більше за дозволену законом межу. І це було перше порушення.

З'ясувалося, що водій не мав необхідного спеціального дозволу на перевезення негабаритних вантажів, а також жодних дозволів на перевезення вантажів автомобільним транспортом.

Розпочатий у Дюссельдорфі рейс до Йорданії завершився в Герборні. Поліція далі не випустила цей автопоїзд на трасу, вважаючи транспортування занадто небезпечним.

Фінансові санкції до перевізника:

понад 15 000 євро у справах за неправомірне отримання прибутку;

додаткові 1500 євро за відсутність необхідної ліцензії на дорожнє перевезення.

Цей випадок є ще одним доказом того, що скорочення формальностей та порушення правил дорожнього руху рано чи пізно призводить до важких, а подекуди й трагічних наслідків. Неправильно завантажена фура може завершити рейс раніше запланованого часу, як от в описаному вище випадку, коли перевищена габаритна висота була не на один чи два, а на цілих 50 сантиметрів.