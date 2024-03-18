Как стало известно в результате новых исследований, большая доля водителей перенимают привычки от вождения автомобилей с ДВС и тем самым, используют меньше преимуществ электромобиля во время его эксплуатации.

Профессор Фрэнсис Спрей из шведского Университета Чалмерса и Уиллетт Кемптон из Университета Делавэра решили провести опрос водителей электромобилей в Швеции и США.

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Они обнаружили, что водители, которые начали владеть ими недавно, имеют привычку следить за показателем заряда батареи во время вождения, а когда показатель низкий, едут к зарядной станции, чтобы подзарядить авто, так же как это сделал бы водитель бензинового автомобиля на заправке.

В то же время более опытные водители выбирают другой подход – они наоборот заряжают свое электрическое авто опираясь не на показатель заряда, а на повторяющееся событие, то есть во время возвращения домой в конце дня или прибытия на работу.

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К тому же исследователи обнаружили еще третий тип стратегии – предварительное планирование. Таким методом пользуются водители электромобилей с небольшим запасом хода, которым приходится преодолевать дальние расстояния, а потому они заранее планируют свой маршрут. Однако, ученые также отметили, что таким методом так или иначе пользовались водители из обеих вышеупомянутых групп.

В статье, которую ученые опубликовали впоследствии, указывается, что процесс подзарядки батареи электромобиля и заправка бензинового авто бензином имеют существенные различия, а потому привычка следить за показателем зарядки является менее эффективной.

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Согласно результатам опроса, водители, которые привыкли заряжать свое авто после полной разрядки батареи, испытывают больший дискомфорт во время его зарядки, тогда как более опытные водители даже не жаловались на это, ведь они сочетают процесс зарядки с другими будничными вещами, а значит зарядку дома или на работе можно считать более удобной.