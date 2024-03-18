Як стало відомо в результаті нових досліджень, велика частка водіїв переймають звички від водіння автомобілів з ДВЗ. Тим самим вони використовують менше переваг електромобіля під час його експлуатації.

Професор Френсіс Спрей зі шведського Університету Чалмерса та Віллетт Кемптон з Університету Делавера вирішили провести опитування водіїв електромобілів у Швеції та США.

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Вони виявили, що водії, які почали володіти ними нещодавно, мають звичку слідкувати за показником заряду батареї під час водіння, а коли показник низький, їдуть до зарядної станції, щоб підзарядити авто, так само як це зробив би водій бензинового автомобіля на заправці.

Водночас більш досвідчені водії обирають інший підхід – вони навпаки заряджають своє електричне авто, опираючись не на показник заряду, а на повторювану подію, тобто під час повернення додому в кінці дня або прибуття на роботу.

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До того ж дослідники виявили ще третій тип стратегії – попереднє планування. Таким методом користуються водії електромобілів з невеликим запасом ходу, яким доводиться долати далекі відстані, а тому вони заздалегідь планують свій маршрут. Однак, науковці також зазначили, що таким методом так чи інакше користувались водії з обох вищезгаданих груп.

У статі, яку науковці опублікували згодом, вказується, що процес підзарядки батареї електромобіля та заправка бензинового авто бензином мають суттєві відмінності, а тому звичка слідкувати за показником зарядки є менш ефективною.

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Згідно з результатами опитування, водії, які звикли заряджати своє авто після повної розрядки батареї, відчувають більший дискомфорт під час його зарядки, тоді як більш досвідчені водії навіть не скаржилися на це, адже вони поєднують процес зарядки з іншими буденними речами, а отже зарядку вдома чи на роботі можна вважати більш зручною.