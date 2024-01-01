Где можно купить семилетнюю BMW X5 за $7309

Один из самых популярных в Украине и мире кроссоверов BMW X5 существенно подешевел на аукционах в США. Согласно информации сервиса сервиса AutoAstat, средние цены финальных торгов на это авто на аукционах Copart IAAI в декабре 2024 года снизились до отметки $7309.

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Еще два года назад BMW X5 в кузове F15 (2014-2018 годов выпуска) можно было купить на страховых аукционах США не дешевле чем за 10-11 тысяч долларов. С начала 2024 года средняя цена начала падать, и в конце года снизилась до семи тысяч долларов.

В некоторых штатах такое BMW X5 можно купить еще дешевле – например, в Северной Дакоте средняя цена окончания торгов – $5875.

График средних цен на BMW X5 на аукционах США. Источник: AutoAstat

Украинцам, которые захотят приобрести BMW X5 на аукционах США, нужно учесть другие расходы. Среди них – аукционный сбор (зависит от конкретного аукциона и стоимости авто), расходы на дорогу до порта США и одного из европейских. Далее – эвакуатор в Украину, растаможка (его можно рассчитать здесь) и ремонт конкретного экземпляра. Ведь автомобили, продаваемые на страховых аукционах, обычно имеют повреждения после ДТП.

Клиенты Страховой компании ARX уже привыкли, что решение о возмещении принимается в кратчайшие сроки, а средства на ремонт идут сразу на СТО, которое восстанавливает машину до первоначального состояния без усилий со стороны автовладельца. Аналогичный уровень сервиса ждет и тех, кто пользуется Автогражданкой от Страховой компании АRХ. Рекламная информация

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BMW X5 (F15) был представлен в 2014 году как третье поколение своего наиболее популярного внедорожника. Решетка радиатора на передней части стала больше, чем раньше, кроссовер получил также опциональные адаптивные светодиодные фары (для X5 5.0i и X5 M50d ксеноновые фары были стандартными).

Внутри высокое положение сидений позволило создать очень вместительный салон. Это был действительно 5-местный автомобиль. Информационно-развлекательный блок имел 10,25-дюймовый цветной дисплей, которым управляли с помощью стандартной поворотной ручки iDrive на центральной консоли. Для этого было несколько вариантов, и один имел сенсорную панель на верхней части ручки для записи имен или номеров адресов для навигационной системы.

Впервые X5 был доступен с маленьким 2,0-литровым двигателем и только с задним приводом. Но лучшие исполнители имели более 400 л.с. и большой крутящий момент. Стандартной коробкой передач была 8-ступенчатая автоматическая. X5 также имел плагин-гибридную версию.