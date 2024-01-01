Де можна купити семирічну BMW X5 за $7309

Один з найпопулярніших в Україні та світі кросоверів BMW X5 суттєво подешевшав на аукціонах у США. Згідно з інформацією сервісу AutoAstat, середні ціни фінальних торгів на це авто на аукціонах Copart IAAI у грудні 2024 року знизились до позначки $7309.

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Ще два роки тому BMW X5 в кузові F15 (2014-2018 років випуску) можна було купити на страхових аукціонах США не дешевше ніж за 10-11 тисяч доларів. З початку 2024 року середня ціна почала падати, і в кінці року знизилась до семи тисяч доларів.

В деяких штатах таке BMW X5 можна купити ще дешевше – наприклад, в Північній Дакоті середня ціна закінчення торгів – $5875.

Графік середніх цін на BMW X5 на аукціонах США. Джерело: AutoAstat

Українцям, котрі захочуть придбати BMW X5 на аукціонах США, потрібно врахувати інші витрати. Серед них – аукціонний збір (залежить від конкретного аукціону та вартості авто), витрати на дорогу до порту США та одного з європейських. Далі – евакуатор до України, розмитнення (його можна обрахувати тут) та ремонт конкретного екземпляра. Адже автомобілі, що продаються на страхових аукціонах, зазвичай мають пошкодження після ДТП.

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BMW X5 (F15) був представлений у 2014 році як третє покоління свого найбільш популярного позашляховика. Решітка радіатора на передній частині стала більшою, ніж раніше, кросовер отримав також опціональні адаптивні світлодіодні фари (для X5 5.0i та X5 M50d ксенонові фари були стандартними).

Всередині високе положення сидінь дозволило створити дуже місткий салон. Це був справді 5-місний автомобіль. Інформаційно-розважальний блок мав 10,25-дюймовий кольоровий дисплей, яким керували за допомогою стандартної поворотної ручки iDrive на центральній консолі. Для цього було кілька варіантів, і один мав сенсорну панель на верхній частині ручки для запису імен або номерів адрес для навігаційної системи.

Вперше X5 був доступний з маленьким 2,0-літровим двигуном і тільки з заднім приводом. Але найкращі виконавці мали понад 400 к.с. і великий крутний момент. Стандартною коробкою передач була 8-ступінчаста автоматична. X5 також мав плагін-гібридну версію.