Где за поднятый "ленивец" грузовика накладывают штраф в 814 тысяч гривен

Норвежская администрация общественных дорог провела комплексную проверку тяжелых транспортных средств 26 августа, которую многие автоперевозчики запомнят надолго. Особенно те, кто вез по дорогам общего пользования больше, чем это предусмотрено нормами.

Как пишет at.no (Anlegg&Transport), проверка инспекции в Стоккене в нынешний вторник, 26 августа, была сосредоточена на улучшении безопасности дорожного движения и предотвращении социального демпинга в транспортной отрасли.

Всего было проверено 706 тяжелых транспортных средств. Выявлены как серьезные технические недостатки, так и значительные перегрузки. Две транспортные компании за перегрузки пострадали очень сильно – штраф в 130 000 норвежских крон сильно ударит по бизнесу. Это в конвертации соответствует сумме 531 400 грн, что для любого украинского перевозчика было бы заоблачно.

Правда, это не рекорд. Перевозчик на 540-сильном магистральном тягаче Vovo FH с силосным полуприцепом решил немного сэкономить на солярке и не опустил в рабочий режим третью ось грузовика для уменьшения агрессивного воздействия веса на дорожное покрытие.

Тот самый Vovo FH с силосным полуприцепом. Обратите внимание на третью ось – она поднята, за что и поплатился перевозчик. Фото: Норвежская администрация общественных дорог

С ее использованием чрезмерной перегрузки не было, но когда ось поднята, то это уже чувствительно для асфальта. Таким образом поднятая ось оказалась слишком дорогой для перевозчика. Штраф за перегрузку достиг более 200 000 крон, то есть превысил 814 200 грн.

Такая заоблачная финансовая санкция относительно снисходительных украинских штрафов поразительна. Там после одного-второго штрафа перевозчик уже трижды заедет на вес для уверенности в нормативных параметрах и нарушать требования нагрузки на ось и массы транспортного средства не будет, чего не скажешь об украинских фурах.

Скажем, у нас признается образцовой работой WIM-комплекса (WIM 52), как вот на автодороге М-14, км 126+562, в Николаевской области. Там то ли рекордом, то ли достижением звучит итог, что с начала работы комплекса в мае 2025 года по его мониторингу было вынесено 117 постановлений на более 2,38 млн гривен штрафа.

В среднем сумма каждой санкции из этого комплекса достигла 20 341,8 гривны. Сумма, конечно, немалая, но она в 26 раз меньше, чем один норвежский перевозчик заплатил в казну от проверки (130 000 kr / 531 359 грн). Об упомянутом рекордном штрафе в 200 000 крон нечего и говорить – наш штраф в 40 раз меньше.

У нас также есть рекорды. Скажем, продолжаются "усиленные проверки грузовых перевозчиков в Одесской и Николаевской областях". За это время инспекторы упомянутого ведомства проверили 11 412 транспортных средств и составили 667 админматериалов о нарушениях (превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм, перевозки пассажиров и грузов без документов).

Общая сумма штрафов за выявленные нарушения достигла 10 799 760 гривен. В среднем по каждому из упомянутых 667 админматериалов взимается 16 191 грн штрафа. Конечно, плюс к этому в любом случае лишний груз заставляют забрать или перенести на другое транспортное средство (см. видео внизу).

Если сравнить только с одним штрафом в 814 250 грн, взятого только лишь с норвежского Vovo FH с силосным полуприцепом, то это напоминает наказание озорника, которого отругали пальчиком или "поставили в угол".

Таким образом украинские перевозчики находятся в значительно лучших санкционных условиях относительно ответственности за нарушение габаритно-весовых норм. Как долго это продлится – неизвестно, потому что транспортное ведомство, вероятно, пересмотрит еще и эти тарифы и интегрирует их с европейскими.