Де за піднятий "лінивець" вантажівки накладають штраф у 814 тисяч гривень

Норвезька адміністрація громадських доріг провела комплексну перевірку важких транспортних засобів 26 серпня, яку багато автоперевізників запам'ятають надовго. Особливо ті, хто віз дорогами загального користування більше, ніж це передбачено нормами.

Як пише at.no (Anlegg&Transport), перевірка інспекції в Стоккені нинішнього вівторка, 26 серпня, була зосереджена на покращенні безпеки дорожнього руху та запобіганні соціальному демпінгу в транспортній галузі.

Загалом було перевірено 706 важких транспортних засобів. Виявлено як серйозні технічні недоліки, так і значні перевантаження. Дві транспортні компанії за перевантаження постраждали дуже сильно - штраф у 130 000 норвезьких крон добряче вдарить по бізнесу. Це в конвертації відповідає сумі 531 400 грн, що для будь-якого українського перевізника було б захмарно.

Щоправда, це не рекорд. Перевізник на 540-сильному магістральному тягачі Vovo FH з силосним напівпричепом вирішив трохи заощадити на солярці й не опустив в робочий режим третю вісь вантажівки для зменшення агресивного впливу ваги на дорожнє покриття.

Той самий Vovo FH з силосним напівпричепом. Зверніть увагу на третю вісь – вона піднята, за що й поплатився перевізник. Фото: Норвезька адміністрація громадських доріг

З її використанням надмірного перевантаження не було, але коли вісь піднята, то це вже дошкульно для асфальту. Таким чином піднята вісь виявилася надто дорогою для перевізника. Штраф за перевантаження сягнув понад 200 000 крон, тобто перевищив 814 200 грн.

Така захмарна фінансова санкція відносно поблажливих українських штрафів разюча. Там після одного-другого штрафу перевізник вже тричі заїде на вагу для упевненості в нормативних параметрах і порушувати вимоги навантаження на вісь та маси транспортного засобу не буде, чого не скажеш про українські фури.

Скажімо, у нас визнається зразковою роботою WIM-комплексу (WIM 52), як от на автодорозі М-14, км 126+562, у Миколаївської області. Там чи то рекордом, чи то досягненням звучить підсумок, що з початку роботи комплексу у травні 2025 року за його моніторингом було винесено 117 постанов на понад 2,38 млн гривень штрафу.

В середньому сума кожної санкції з цього комплексу сягнула 20 341,8 гривні. Сума, звісно, чимала, але вона у 26 разів менша, ніж один норвезький перевізник заплатив у казну від перевірки (130 000 kr / 531 359 грн). Про згаданий рекордний штраф у 200 000 крон годі й говорити – наш штраф у 40 разів менший.

У нас також є рекорди. Скажімо, тривають "посилені перевірки вантажних перевізників в Одеській та Миколаївській областях". За цей час інспектори згаданого відомства перевірили 11 412 транспортних засобів та склали 667 адмінматеріалів про порушення (перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм, перевезення пасажирів та вантажів без документів).

Загальна сума штрафів за виявлені порушення сягнула 10 799 760 гривень. В середньому по кожному зі згаданих 667 адмінматеріалів стягується 16 191 грн штрафу. Звісно, плюс до цього у будь-якому разі зайвий вантаж змушують забрати чи перенести на інший транспортний засіб (див. відео внизу).

Якщо порівняти тільки з одним штрафом у 814 250 грн, взятого тільки лише з норвезького Vovo FH з силосним напівпричепом, то це нагадує покарання бешкетника, якого посварили пальчиком чи "поставили у куток".

Таким чином українські перевізники перебувають у значно кращих санкційних умовах щодо відповідальності за порушення габаритно-вагових норм. Як довго це триватиме – невідомо, бо транспортне відомство, ймовірно, перегляне ще й ці тарифи й інтегрує їх з європейськими.