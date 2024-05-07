Стартовали продажи новой топовой модели: AMG GT 63 SE Performance Coupé доступен для заказа у розничных партнеров или онлайн по цене от 217,7 тысячи евро.

Новичок может похвастаться тем, что получил лучший показатель ускорения для серийного AMG. Все тесты показали, что на разгон от нуля до 100 км/ч ему нужно всего 2,8 секунды.

По энергозатратам также хорошие показатели. Смешанное взвешенное потребление энергии держится на уровне 12,6 кВт-ч/100 км плюс 8,2 л/100 км. Смешанное потребление топлива с разряженной батареей немного больше - 12,3 л/100 км.

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Вместе 4,0-литровый битурбированный двигатель V8 AMG и электрический привод AMG создают системную мощность 600 кВт (816 л.с.) и максимальный крутящий момент до 1420 Нм. Такой силовой потенциал позволяет держать максимальную скорость 320 км/ч.

Стандартное оборудование также включает коробку передач AMG Speedshift MCT 9G со сцеплением мокрого запуска, руль AMG Performance из кожи Nappa. Интерьер удачно дополняют спортивные сиденья AMG с черной кожей Nappa.

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Автомобиль имеет пакет Parking Package с камерой заднего обзора, автоматический климат-контроль Thermotronic. Его декоративная часть AMG сделана в глянцевом черном цвете.

Архитектура салона AMG имеет формулу 2+2. Багажник EASY PACK с функцией HANDSFREE ACCESS облегчает загрузку и разгрузку. При необходимости багажное отделение можно существенно расширить с помощью раздельных складных спинок задних сидений.

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Функциональным и визуальным акцентом интерьера является 11,9-дюймовый мультимедийный сенсорный экран MBUX. Расширенные функции MBUX, включая Navigation Premium, входят в стандартную комплектацию, а также виртуальный гоночный AMG TRACK PACE и беспроводная зарядка смартфона.

Фото: Mercedes-Benz