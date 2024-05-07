Стартували продажі нової топової моделі: AMG GT 63 SE Performance Coupé доступний для замовлення у роздрібних партнерів або онлайн за ціною від 217,7 тисячі євро.

Новачок може похвалитися тим, що отримав найкращий показник прискорення для серійного AMG. Усі тести показали, що на розгін від нуля до 100 км/год йому потрібно всього 2,8 секунди.

Щодо енергозатрат, то тут також гарні показники. Змішане зважене споживання енергії тримається на рівні 12,6 кВт-год/100 км плюс 8,2 л/100 км. Змішане споживання палива з розрядженою батареєю трохи більше - 12,3 л/100 км.

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Разом 4,0-літровий бітурбований двигун V8 AMG і електричний привод AMG створюють системну потужність 600 кВт (816 к.с.) і максимальний крутний момент до 1420 Нм. Такий силовий потенціал дозволяє тримати максимальну швидкість 320 км/год.

Стандартне обладнання також включає коробку передач AMG Speedshift MCT 9G із зчепленням мокрого запуску, кермо AMG Performance зі шкіри Nappa. Інтер'єр вдало доповнюють спортивні сидіння AMG із чорною шкірою Nappa.

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Автомобіль має пакет Parking Package з камерою заднього огляду, автоматичний клімат-контроль Thermotronic. Його декоративна частина AMG зроблена у глянцевому чорному кольорі.

Архітектура салону AMG має формулу 2+2. Багажник EASY PACK із функцією HANDSFREE ACCESS полегшує завантаження та розвантаження. При необхідності багажне відділення можна істотно розширити за допомогою роздільних складних спинок задніх сидінь.

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Функціональним і візуальним акцентом інтер’єру є 11,9-дюймовий мультимедійний сенсорний екран MBUX. Розширені функції MBUX, включаючи Navigation Premium, входять у стандартну комплектацію, а також віртуальний гоночний AMG TRACK PACE і бездротова зарядка смартфона.

Фото: Mercedes-Benz