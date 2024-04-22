На полях вікенду Формули 1 у Шанхаї Mercedes-AMG презентував нову серію GT з надпотужним гібридним приводом від двигуна V8 і електромотора.

Гібридний привід E PERFORMANCE видає системну потужність у 600 кВт / 816 к.с. Максимальна швидкість 320 км/год.

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"Від нуля до 100 за 2,8 секунди – жодна модель серії AMG ніколи раніше не спринтувала так швидко. Саме тому світова прем’єра нового AMG GT 63 SE PERFORMANCE відбулася під час перегонів Формули 1. Наш чотирилітровий V8 у поєднанні з продуктивною гібридною системою робить автомобіль топовою моделлю в сімействі GT PERFORMANCE. Автомобіль пропонує широкий вибір обладнання та високоякісні матеріали, що робить його одним із найексклюзивніших спортивних купе на ринку", – ділиться враженнями генеральний директор Mercedes-AMG GmbH і керівник бізнес-підрозділів Mercedes-Benz G-Class і Mercedes Maybach Майкл Шібе.

Навіть на високій швидкості шина Continental SportContact 7 забезпечить відмінну керованість на мокрій та сухій дорозі. Завдяки адаптивному малюнку протектора з низьким рівнем прогалин і м’якою сумішшю шина має ефективне зчеплення з дорогою та довгий пробіг. Рекламна інформація

Трансмісія нового AMG GT 63 SE PERFORMANCE поєднує в собі 4,0-літровий бітурбований двигун V8 AMG на передній осі та електричний привід на задній осі. Він об’єднує синхронний електродвигун потужністю 150 кВт (204 к.с.) з постійним збудженням, двошвидкісну трансмісію з електричним перемиканням і механічний диференціал підвищеного тертя задньої осі.

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Легкий високопродуктивний акумулятор також розташований над задньою віссю. Цей компактний дизайн забезпечує численні переваги. Електродвигун діє безпосередньо на задню вісь і, таким чином, може перетворювати свою потужність безпосередньо в рух. Це забезпечує додатковий імпульс під час рушання з місця, прискорення або обгону.

Основою високої продуктивності 400-вольтової батареї AMG є інноваційне пряме охолодження: вперше 560 елементів охолоджуються окремо. Вони постійно оточені високотехнологічним теплоносієм на основі негорючої рідини. Порівняно з водою теплоносій має в два-три рази більшу тепломісткість і накопичує більше теплової енергії.

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Розробка літій-іонної системи зберігання енергії загалом натхненна технологіями, які зарекомендували себе на спортивних автомобілях Формули 1 команди Mercedes-AMG PETRONAS F1. Високопродуктивний акумулятор має місткість 6,1 кВт-год, 70 кВт безперервної потужності та 150 кВт у піковій потужності.

Заряджання відбувається за допомогою встановленого бортового зарядного пристрою змінним струмом потужністю 3,7 кВт на зарядній станції, настінній коробці або побутовій розетці. Акумулятор дозволяє проїхати 13 кілометрів виключно на електричному струмі (EAER).

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Активний аеродинамічний елемент, прихований у днищі перед двигуном, сприяє легкому керуванню. Цей стандартний карбоновий профіль є ексклюзивною розробкою AMG і захищений патентами. Він реагує на положення програм водіння AMG і автоматично висувається вниз приблизно на 40 міліметрів на швидкості 80 км/год. Це створює так званий ефект Вентурі, який додатково притискає автомобіль до дороги та зменшує підіймальну силу на передній осі.

Іншим активним компонентом є висувний задній спойлер, плавно інтегрований у кришку багажника. Він змінює своє положення залежно від умов руху. Команда з аеродинаміки AMG адаптувала програмне забезпечення для AMG GT 63 SE PERFORMANCE для підвищення продуктивності та змінила численні параметри. Вони включають в розрахунок швидкість руху, поздовжнє та поперечне прискорення та швидкість рульового керування.

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Залежно від обраної програми водіння спойлер приймає п’ять нових кутових положень від 80 км/год для оптимізації стійкості водіння або зменшення опору повітря.

Активне рульове керування задньою віссю поєднує маневровість і стабільність. Залежно від швидкості задні колеса повертаються або в протилежному напрямку (до 100 км/год), або в тому ж напрямку (швидше 100 км/год), що й передні колеса. Таким чином, система забезпечує маневровість і стабільність водіння.