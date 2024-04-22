На полях уикенда Формулы 1 в Шанхае Mercedes-AMG презентовал новую серию GT со сверхмощным гибридным приводом от двигателя V8 и электромотора.

Гибридный привод E PERFORMANCE выдает системную мощность в 600 кВт / 816 л.с. Максимальная скорость 320 км/ч.

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"От нуля до 100 за 2,8 секунды – ни одна модель серии AMG никогда ранее не спринтовала так быстро. Именно поэтому мировая премьера нового AMG GT 63 SE PERFORMANCE состоялась во время гонок Формулы 1. Наш четырехлитровый V8 в сочетании с производительной гибридной системой делает автомобиль топовой моделью в семействе GT PERFORMANCE. Автомобиль предлагает широкий выбор оборудования и высококачественные материалы, что делает его одним из самых эксклюзивных спортивных купе на рынке", – делится впечатлениями генеральный директор Mercedes-AMG GmbH и руководитель бизнес-подразделений Mercedes-Benz G-Class и Mercedes Maybach Майкл Шибе.

Даже на высокой скорости шина Continental SportContact 7 обеспечит отличную управляемость на мокрой и сухой дороге. Благодаря адаптивному рисунку протектора с низким уровнем пробелов и мягкой смесью шина имеет эффективное сцепление с дорогой и долгий пробег. Рекламная информация

Трансмиссия нового AMG GT 63 SE PERFORMANCE сочетает в себе 4,0-литровый битурбированный двигатель V8 AMG на передней оси и электрический привод на задней оси. Он объединяет синхронный электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л.с.) с постоянным возбуждением, двухскоростную трансмиссию с электрическим переключением и механический дифференциал повышенного трения задней оси.

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Легкий высокопроизводительный аккумулятор также расположен над задней осью. Этот компактный дизайн обеспечивает многочисленные преимущества. Электродвигатель действует непосредственно на заднюю ось и, таким образом, может преобразовывать свою мощность непосредственно в движение. Это обеспечивает дополнительный импульс во время трогания с места, ускорения или обгона.

Основой высокой производительности 400-вольтовой батареи AMG является инновационное прямое охлаждение: впервые 560 элементов охлаждаются отдельно. Они постоянно окружены высокотехнологичным теплоносителем на основе негорючей жидкости. По сравнению с водой теплоноситель имеет в два-три раза большую теплоемкость и накапливает больше тепловой энергии.

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Разработка литий-ионной системы хранения энергии в целом вдохновлена технологиями, которые зарекомендовали себя на спортивных автомобилях Формулы 1 команды Mercedes-AMG PETRONAS F1. Высокопроизводительный аккумулятор имеет емкость 6,1 кВт-ч, 70 кВт непрерывной мощности и 150 кВт в пиковой мощности.

Зарядка происходит с помощью установленного бортового зарядного устройства переменным током мощностью 3,7 кВт на зарядной станции, настенной коробке или бытовой розетке. Аккумулятор позволяет проехать 13 километров исключительно на электрическом токе (EAER).

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Активный аэродинамический элемент, скрытый в днище перед двигателем, способствует легкому управлению. Этот стандартный карбоновый профиль является эксклюзивной разработкой AMG и защищен патентами. Он реагирует на положение программ вождения AMG и автоматически выдвигается вниз примерно на 40 миллиметров на скорости 80 км/ч. Это создает так называемый эффект Вентури, который дополнительно прижимает автомобиль к дороге и уменьшает подъемную силу на передней оси.

Другим активным компонентом является выдвижной задний спойлер, плавно интегрированный в крышку багажника. Он меняет свое положение в зависимости от условий движения. Команда по аэродинамике AMG адаптировала программное обеспечение для AMG GT 63 SE PERFORMANCE для повышения производительности и изменила многочисленные параметры. Они включают в расчет скорость движения, продольное и поперечное ускорение и скорость рулевого управления.

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В зависимости от выбранной программы вождения спойлер принимает пять новых угловых положений от 80 км/ч для оптимизации устойчивости вождения или уменьшения сопротивления воздуха.

Активное рулевое управление задней осью сочетает маневренность и стабильность. В зависимости от скорости задние колеса поворачиваются либо в противоположном направлении (до 100 км/ч), или в том же направлении (быстрее 100 км/ч), что и передние колеса. Таким образом, система обеспечивает маневренность и стабильность вождения.