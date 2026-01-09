Глава Hyundai Motor Group раскрыл планы компании на 2026 год

В своем выступлении Чон Ийсон определил пять ключевых приоритетов, которые должны стать фундаментом развития Hyundai Motor Group в ближайшие годы. Среди них: клиентоориентированная эволюция бизнеса, гибкое принятие решений, повышение конкурентоспособности экосистемы, смелое сотрудничество с партнерами и активное формирование новых стандартов в отрасли. Именно сочетание этих факторов, по словам руководителя, позволит уверенно двигаться вперед в условиях нестабильной глобальной экономики и стремительного технологического развития.

Клиент как точка отсчета трансформации

Чон Ийсон отметил, что 2025 год стал периодом беспрецедентных изменений для мирового бизнеса. Он поблагодарил работников за результаты, а клиентам - за доверие, подчеркнув, что именно ориентация на потребности людей является ключевым конкурентным преимуществом Hyundai. Глава Hyundai Motor Group также призвал команды критически переосмысливать собственные решения и постоянно задавать вопрос: действительно ли учтено мнение клиента и готова ли компания отвечать за качество своих решений перед ним. Такой подход, по мнению Чона, является основой устойчивости и непрерывного совершенствования.

Гибкое лидерство без лишней бюрократии

Отдельное внимание Председатель Правления уделил стилю управления. Он подчеркнул важность непосредственного взаимодействия руководителей с командами “в поле”, быстрой коммуникации и решений без чрезмерных формальностей. Это должно ускорить реакцию компании на вызовы и создать среду, в которой инновации внедряются не на бумаге, а в реальной работе.

Экосистема как источник конкурентного преимущества

Hyundai Motor Group работает с десятками тысяч компонентов - от автомобилей до гуманоидных роботов. Именно поэтому, по словам Чона Ийсона, сила экосистемы поставок напрямую определяет конкурентоспособность Hyundai Motor Group. Устойчивый рост возможен только тогда, когда вся экосистема остается здоровой, эффективной и сбалансированной.

Искусственный интеллект как двигатель изменений

Он также подчеркнул, что мир входит в фазу, где конкурентоспособность продуктов все больше определяется возможностями ИИ. Hyundai Motor Group рассматривает искусственный интеллект не как вспомогательный инструмент, а как фундаментальную силу, способную менять бизнес-модели, производство и взаимодействие с клиентами. Компания делает ставку на так называемый физический ИИ - сочетание программных алгоритмов с реальными продуктами, роботами и производственными процессами. Уникальные данные из автомобилей, робототехники и заводов, по словам руководства, становятся ключевым активом в этой гонке.

Открытая дискуссия и видение руководителей

После выступления Чона Ийсона состоялся круглый стол с участием топ-менеджмента Hyundai Motor Group, включая руководителей Hyundai, Kia, Hyundai Mobis и других подразделений. Обсуждение базировалось на опросе более 7 200 работников во всем мире и охватывало вопросы цифровой трансформации, развития ИИ, SDV (программно-определяемых автомобилей), робототехники и водородных технологий.

Лидерство через стандарты будущего

Завершая выступление, Чон Ийсон призвал работников не просто реагировать на изменения, а возглавлять их, устанавливая новые отраслевые стандарты и создавая ценность для клиентов. Он напомнил философию основателя Hyundai Чон Чу-Йонга - находить путь там, где его не существует, или создавать его с нуля. По словам Чона, именно настойчивость, страсть и доверие клиентов остаются главной движущей силой Hyundai Motor Group на пути к будущему.