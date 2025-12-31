Самые уродливые автомобили 2025 года: рейтинг

Этот список от команды от команды Autoevolution стоит считать субъективным. Он не претендует на истину в последней инстанции, но хорошо отражает общее настроение вокруг отдельных новинок, которые в 2025 году заставили автосообщество спорить, хмуриться и переспрашивать: “Это точно серийная модель?”.

Кто не попал в список - и почему это важно

Большинство из свежих моделей не попали в эту подборку, как вот BMW M5 нового поколения. Как бы кому-то не хотелось видеть его среди “лауреатов”, эта модель вышла в производство еще в 2024 году, поэтому формально не имеет права участвовать в нынешнем антирейтинге. То же касается и Tesla Cybertruck - одного из самых поляризующих автомобилей современности. Он может вызвать восторг или сразу, но в 2025-м он уже не новинка. Все эти авто - примеры того, что дизайнерские эксперименты начались задолго до 2025-го, но последствия мы видим именно сейчас.

Kia Tasman: пикап, который хотели забыть

Отдельного слова заслуживает Kia Tasman. Формально это важная модель для бренда, но с дизайнерской точки зрения - настоящий вызов для глаз. Грубые пропорции, странная оптика и чрезмерно тяжелый передок сделали этот пикап объектом критики еще до старта продаж. К счастью для европейских и североамериканских водителей, Tasman продается преимущественно в Австралии, Новой Зеландии, ЮАР, Корее и на Ближнем Востоке. И, честно говоря, не все жалеют, что он не добрался до глобальных рынков.

Hyundai Venue второго поколения: медаль за смелость

Еще один “герой” года - Hyundai Venue второго поколения, который недавно сошел с конвейера индийского завода в Талегаоне. Построенный на платформе K1, он разделяет ДНК с такими моделями, как Casper, Exter и Syros - и это хорошо заметно. Резкие линии, непропорциональный передок и чрезмерная визуальная сложность сделали Venue одной из самых противоречивых новинок года. Кому-то он кажется смелым, но для многих - это пример того, как дизайн может потерять баланс между оригинальностью и эстетикой.

BMW iX3: Neue Klasse, которая вызывает вопросы

BMW iX3 нового поколения является самым громким именем в этом списке. Это первая серийная модель бренда, выполнена в стиле Neue Klasse, который в будущем станет базовым для всей линейки BMW. И именно здесь начинаются проблемы. Необычные пропорции, слишком гладкие поверхности, спорная светотехника и полный отказ от классической агрессии вызвали волну критики. Ирония в том, что дизайн подписан Адрианом ван Хойдонком - человеком, ответственным за некоторые из самых успешных BMW прошлых десятилетий.

Интерьер, который пугает не меньше экстерьера

Внешность - не единственное слабое место нового iX3. Салон выглядит еще более радикально: длинный дисплей вдоль лобового стекла, центральный экран странной формы, минимум физических кнопок и четырехспицевый руль, который сложно назвать эмоциональным. Проблема не только в одном автомобиле. Именно такая архитектура интерьера станет стандартом для будущих BMW. И это уже заставляет фанатов марки серьезно задуматься над тем, в каком направлении движется бренд.

Когда эксперименты заходят слишком далеко

2025 год четко показал: автопроизводители не боятся рисковать с дизайном. Но не каждый риск оправдан. Некоторые модели смогли найти новую идентичность, а другие - лишь подчеркнули, что смелость без гармонии может быстро превратиться в антипример.