Kia вскоре обновит EV5: какие улучшения получит кроссовер

EV5 дебютировал в Китае в конце 2023 года, в 2024-м вышел на рынки Австралии, Бразилии и ряда других стран, а в Европу добрался только осенью прошлого года. Впрочем, конкуренция в сегменте электрических кроссоверов настолько жесткая, что ждать традиционные 4–5 лет до рестайлинга Kia не стала.

Официальное подтверждение от Kia

О предстоящих изменениях рассказал генеральный менеджер по планированию продуктов Kia Australia Роланд Риверо. По его словам, обновление будет включать как дизайнерские правки, так и технологические доработки. “Так, будут некоторые косметические изменения, и будут некоторые технологические”, - отметил он в комментарии изданию Drive. Детали пока не раскрываются, однако направление развития модели уже довольно очевидно.

Зарядка - главное слабое место EV5

Одной из ключевых причин фейслифтинга стала техническая отсталость EV5 от прямых конкурентов. Кроссовер построен на 400-вольтовой платформе N3 eK, тогда как флагманские электромобили Hyundai и Kia используют 800-вольтовую архитектуру E-GMP. В нынешнем виде EV5 поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 140 кВт, что позволяет зарядить батарею с 10 до 80% за примерно 38 минут.

Для класса это уже не рекордный показатель - Tesla Model Y и BYD Sealion 7 заряжаются быстрее, а Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 вообще находятся в другой лиге. Вряд ли рестайлинг принесет переход на 800 В, но оптимизация зарядки, программные обновления и повышение эффективности выглядят вполне реалистичными.

Вопрос запаса хода и эффективности

Еще одна зона для совершенствования - энергоэффективность. В нынешнем виде EV5 уступает конкурентам по реальному запасу хода, особенно в версиях с полным приводом. Kia может достичь улучшений путем обновленных батарей, изменений в программном управлении или доработанной аэродинамики. Даже умеренное увеличение дальности хода стало бы важным аргументом в борьбе с Tesla и BYD.

Намек на новый салон от концепта Weekender

Возможные изменения интерьера уже частично подсказал концепт Kia EV5 Weekender, представленный недавно. Хотя он имел внедорожный характер, наиболее радикальные изменения коснулись именно салона. Концепт отказался от знакомой двойной панели приборов и мультимедиа в пользу единого широкого дисплея, сочетающего экран информационно-развлекательной системы и дисплей для пассажира.

Перед водителем осталась лишь компактная цифровая панель приборов. Также Weekender получил новый руль и другую архитектуру центральной консоли, без нестандартных решений, которые вызвали неоднозначные отзывы у серийного EV5.

Возможно появление “внедорожной” версии

Отдельный интерес вызывает возможность расширения линейки. Концепт Weekender может намекать на более "крепкую" или outdoor-версию EV5, ориентированную на активный отдых. Если Kia действительно добавит такую модификацию после фейслифтинга, это позволит модели выделиться на фоне типичных городских электрокроссоверов.