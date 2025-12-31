Найпотворніші автомобілі 2025 року: рейтинг

Цей список від команди Autoevolution варто вважати суб’єктивним. Він не претендує на істину в останній інстанції, але добре відображає загальний настрій навколо окремих новинок, які у 2025 році змусили автоспільноту сперечатися, хмуритися й перепитувати: “Це точно серійна модель?”.

Хто не потрапив до списку — і чому це важливо

Більшість зі свіжих моделей не потрапили до цієї підбірки, як от BMW M5 нового покоління. Як би комусь не кортіло бачити його серед “лауреатів”, ця модель вийшла у виробництво ще у 2024 році, тож формально не має права брати участь у цьогорічному антирейтингу. Те саме стосується і Tesla Cybertruck — одного з найбільш поляризуючих автомобілів сучасності. Він може викликати захват або відразу, але у 2025-му він уже не новинка. Усі ці авто — приклади того, що дизайнерські експерименти почалися задовго до 2025-го, але наслідки ми бачимо саме зараз.

Kia Tasman: пікап, який хотіли забути

Окремого слова заслуговує Kia Tasman. Формально це важлива модель для бренду, але з дизайнерського погляду — справжній виклик для очей. Грубі пропорції, дивна оптика та надмірно важкий передок зробили цей пікап об’єктом критики ще до старту продажів. На щастя для європейських та північноамериканських водіїв, Tasman продається переважно в Австралії, Новій Зеландії, ПАР, Кореї та на Близькому Сході. І, чесно кажучи, не всі шкодують, що він не дістався глобальних ринків.

Hyundai Venue другого покоління: медаль за сміливість

Ще один “герой” року — Hyundai Venue другого покоління, який нещодавно зійшов з конвеєра індійського заводу в Талегаоні. Побудований на платформі K1, він поділяє ДНК із такими моделями, як Casper, Exter та Syros — і це добре помітно. Різкі лінії, непропорційний передок і надмірна візуальна складність зробили Venue однією з найбільш суперечливих новинок року. Комусь він здається сміливим, але для багатьох — це приклад того, як дизайн може втратити баланс між оригінальністю та естетикою.

BMW iX3: Neue Klasse, яка викликає запитання

BMW iX3 нового покоління є найгучнішим іменем в цьому списку. Це перша серійна модель бренду, виконана в стилі Neue Klasse, який у майбутньому стане базовим для всієї лінійки BMW. І саме тут починаються проблеми. Незвичні пропорції, надто гладкі поверхні, спірна світлотехніка та повна відмова від класичної агресії викликали хвилю критики. Іронія в тому, що дизайн підписаний Адріаном ван Хойдонком — людиною, відповідальною за деякі з найуспішніших BMW минулих десятиліть.

Інтер’єр, який лякає не менше за екстер’єр

Зовнішність — не єдине слабке місце нового iX3. Салон виглядає ще більш радикально: довгий дисплей уздовж лобового скла, центральний екран дивної форми, мінімум фізичних кнопок і чотириспицеве кермо, яке складно назвати емоційним. Проблема не лише в одному автомобілі. Саме така архітектура інтер’єру стане стандартом для майбутніх BMW. І це вже змушує фанатів марки серйозно замислитися над тим, у якому напрямку рухається бренд.

Коли експерименти заходять надто далеко

2025 рік чітко показав: автовиробники не бояться ризикувати з дизайном. Але не кожен ризик виправданий. Деякі моделі змогли знайти нову ідентичність, а інші — лише підкреслили, що сміливість без гармонії може швидко перетворитися на антиприклад.