Очільник Hyundai Motor Group розкрив плани компанії на 2026 рік

У своєму виступі Чон Ійсон визначив п’ять ключових пріоритетів, які мають стати фундаментом розвитку Hyundai Motor Group у найближчі роки. Серед них: клієнтоорієнтована еволюція бізнесу, гнучке ухвалення рішень, підвищення конкурентоспроможності екосистеми, смілива співпраця з партнерами та активне формування нових стандартів у галузі. Саме поєднання цих чинників, за словами керівника, дозволить впевнено рухатися вперед в умовах нестабільної глобальної економіки та стрімкого технологічного розвитку.

Читайте також: Hyundai продала свій завод в РФ за символічну суму

Клієнт як точка відліку трансформації

Чон Ійсон наголосив, що 2025 рік став періодом безпрецедентних змін для світового бізнесу. Він подякував працівникам за результати, а клієнтам — за довіру, підкресливши, що саме орієнтація на потреби людей є ключовою конкурентною перевагою Hyundai. Очільник Hyundai Motor Group також закликав команди критично переосмислювати власні рішення і постійно ставити запитання: чи справді враховано думку клієнта та чи готова компанія відповідати за якість своїх рішень перед ним. Такий підхід, на думку Чона, є основою стійкості та безперервного вдосконалення.

Гнучке лідерство без зайвої бюрократії

Окрему увагу Голова Правління приділив стилю управління. Він підкреслив важливість безпосередньої взаємодії керівників із командами “в полі”, швидкої комунікації та рішень без надмірних формальностей. Це має прискорити реакцію компанії на виклики та створити середовище, у якому інновації впроваджуються не на папері, а в реальній роботі.

Також на тему: Гуманоїди на підході: Hyundai готує революцію автозаводів у США

Екосистема як джерело конкурентної переваги

Hyundai Motor Group працює з десятками тисяч компонентів — від автомобілів до гуманоїдних роботів. Саме тому, за словами Чона Ійсона, сила екосистеми постачання напряму визначає конкурентоспроможність Hyundai Motor Group. Стійке зростання можливе лише тоді, коли вся екосистема залишається здоровою, ефективною та збалансованою.

Штучний інтелект як рушій змін

Він також підкреслив, що світ входить у фазу, де конкурентоспроможність продуктів усе більше визначається можливостями ШІ. Hyundai Motor Group розглядає штучний інтелект не як допоміжний інструмент, а як фундаментальну силу, здатну змінювати бізнес-моделі, виробництво та взаємодію з клієнтами. Компанія робить ставку на так званий фізичний ШІ — поєднання програмних алгоритмів із реальними продуктами, роботами та виробничими процесами. Унікальні дані з автомобілів, робототехніки та заводів, за словами керівництва, стають ключовим активом у цій гонці.

Відкрита дискусія та бачення керівників

Після виступу Чона Ійсона відбувся круглий стіл за участі топменеджменту Hyundai Motor Group, включно з керівниками Hyundai, Kia, Hyundai Mobis та інших підрозділів. Обговорення базувалося на опитуванні понад 7 200 працівників у всьому світі та охоплювало питання цифрової трансформації, розвитку ШІ, SDV (програмно-визначених автомобілів), робототехніки та водневих технологій.

Також цікаво: Найпотворніші автомобілі 2025 року: рейтинг

Лідерство через стандарти майбутнього

Завершуючи виступ, Чон Ійсон закликав працівників не просто реагувати на зміни, а очолювати їх, встановлюючи нові галузеві стандарти та створюючи цінність для клієнтів. Він нагадав філософію засновника Hyundai Чон Чу-Йонга — знаходити шлях там, де його не існує, або створювати його з нуля. За словами Чона, саме наполегливість, пристрасть і довіра клієнтів залишаються головною рушійною силою Hyundai Motor Group на шляху до майбутнього.