Глава МИД Германии попутно привез в Киев грузовики Unimog и пикапы Amarok

Незадолго до своего рабочего визита глава дипломатического ведомства ФРГ направил в Украину караван грузовых бортовых тентовых автомобилей и пикапов. По прибытию в Киев он передал эту технику подразделениям Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Факт передачи машин озвучили в МВД Украины.

Руководитель МИД Германии Иоганн Вадефуль вручил автомобили нацгвардейцам и пограничникам с пожеланием непременной победы. В пакете помощи – 10 грузовиков, что является частью транспортного пакета из 65 машин, и 10 пикапов.

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Это – среднеразмерные автомобили Mercedes-Benz Unimog, которые уже хорошо известны в войсках, и не менее знакомые пикапы Volkswagen Amarok средней размерной группы машин типа pick up. Знают о них и наши читатели из ленты новостей и тестов Авто24.

"Приехав сюда мы хотим показать, что мы непоколебимо стоим на вашей стороне и будем оказывать поддержку в дальнейшем. Кроме слов, конечно, нужна конкретная помощь, и мы поддерживаем вас соответствующей техникой и оснащением. Эта передача является символическим актом и должна еще раз засвидетельствовать, что Германия стоит на стороне Украины, потому что Россия воюет не только с Украиной, она воюет с Европой", – подчеркнул Иоганн Вадефуль.

Фото: МВД Украины

Высокий гость вместе с главой МВД Украины Игорем Клименко осмотрел переданные автомобили, которые будут использоваться для логистического обеспечения пограничных подразделений, а также для работы мобильных огневых групп, защищающих объекты гражданской и критической инфраструктуры.