Глава МЗС Німеччини попутно привіз до Києва вантажівки Unimog та пікапи Amarok

Незадовго до свого робочого візиту очільник дипломатичного відомства ФРН направив до України караван вантажних бортових тентових автомобілів та пікапів. По прибуттю до Києва він передав цю техніку підрозділам Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Факт передачі машин озвучили в МВС України.

Керівник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль вручив автомобілі нацгвардійцям та прикордонникам з побажання неодмінної перемоги. У пакеті допомоги – 10 вантажівок, що є частиною транспортного пакета з 65 машин, та 10 пікапів.

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Це – середньорозмірні автомобілі Mercedes-Benz Unimog, які вже добре знані у військах, та не менш відомі пікапи Volkswagen Amarok середньої розмірної групи машин типу pick up. Знані вони й нашим читачам зі стрічки новин та тестів Авто24.

"Приїхавши сюди ми хочемо показати, що ми непохитно стоїмо на вашому боці і надаватимемо підтримку й надалі. Окрім слів, звичайно, потрібна конкретна допомога, і ми підтримуємо вас відповідною технікою і оснащенням. Ця передача є символічним актом і має ще раз засвідчити, що Німеччина стоїть на боці України, бо Росія воює не тільки з Україною, вона воює з Європою", – наголосив Йоганн Вадефуль.

Фото: МВС України

Високий гість разом з главою МВС України Ігор Клименко оглянули передані автівки, які використовуватимуться для логістичного забезпечення прикордонних підрозділів, а також для роботи мобільно-вогневих груп, які захищають об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.