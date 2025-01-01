На святі "День збройних сил Німеччини" у Daimler Truck була своя програма

Дійство проходило в межах святкової програми на військовому полігоні в Діці. У сценарії показу цілий розділ було відведено виробнику спеціальних вантажівок. Родзинкою виступу став спеціальний Unimog.

Автомобіль отримав надбудову швидкої медичної допомоги компанії EMPL Fahrzeugwerk GmbH. Експерти з продукції Mercedes-Benz Special Trucks зробили для глядачів своєрідну презентацію з поясненням численних функцій автомобіля з високою прохідністю.

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Цю машину можна використовувати для надання професійної першої медичної допомоги у важкодоступних місцях.

Фото: Daimler Truck

В обладнаному салоні автомобіля для професійного надання першої медичної допомоги змонтовано лежачі місця для чотирьох поранених (покалічених, хворих) або шести сидячих пацієнтів.

Кузов автомобіля з ізоляційними панелями має повністю обладнану процедурну кімнату, включаючи подачу кисню, систему фільтрації свіжого повітря, спліт-систему кондиціонування та додаткове опалення.

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Стіни кузова розраховані на встановлення медичного обладнання відповідно до європейського стандарту EN1789. Це означає, що автомобіль та навчений персонал швидко готові до дії.

Спеціальне внутрішнє освітлення без відблисків забезпечує добре освітлене робочого місця. Оскільки це автомобіль військового виконання, то за потреби освітлення можна переключати в режим камуфляжного світла. Вбудована система домофона дозволяє медичній бригаді підтримувати зв'язок з водієм під час руху.

Фото: Daimler Truck

У технічних ящиках медичного автомобіля Unimog, як і будь-якій іншій армійській версії (див. демонстраційне відео внизу), зарезервовано місце для зберігання додаткових матеріалів: ланцюги протиковзання, інструменти Pioneer, каністри, канати тощо.

У передній частині автомобіля встановлена гідравлічна лебідка з тяговим зусиллям 80 кН для самостійного витягування.

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Окрім Mercedes-Benz Unimog, у показі протягом суботнього дня демонструються автомобілі Zetros, що також входять до автопарку Бундесверу як всюдихідні транспортні засоби. До речі, на цьому шасі також побудовані машини швидкої допомоги із трикутною зіркою, подібні до представленої моделі.

Фото: Daimler Truck

Протягом багатьох років Zetros у різних версях надбудови, починаючи від бортових, саперних, командно-штабних машин та ще доброго десятка різного призначення, використовуються не тільки в підрозділах Бундесверу, але й у міжнародних місіях. Вони на ділі довели свою надійність та експлуатаційну придатність.

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Постачальник послуг мобільності Бундесверу BwFuhrparkService GmbH, нещодавно розмістив замовлення у Daimler Truck: виробник має поставити тризначну кількість логістичних автомобілів протягом року.

Фото: Daimler Truck

Щороку німецькі збройні сили відкривають свої двері для зацікавлених відвідувачів у"День збройних сил Німеччини". Загалом у десяти місцях солдати та цивільні службовці запрошують відвідувачів до своїх казарм, навчальних майданчиків, аеродромів та дослідницьких центрів.

Цей день оживляє різні професії, масштабні завдання Бундесверу та військові технології.