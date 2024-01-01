Глобальный авторынок в 2025 году будет едва расти, но не везде

Откорректированные показатели S&P Global Mobility дают вероятный рост мировых продаж новых автомобилей лишь на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года. Подобное было с предыдущим прогнозом.

Как ранее сообщали эксперты упомянутой службы, в 2024 году глобальные продажи автомобилей достигнут 88,2 миллиона единиц. Это отражает рост на 1,7% по сравнению с 2023-м, что поддерживается постоянным пополнением запасов в течение года, поскольку цепочки поставок становятся более стабильными.

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Нынешний прогноз претерпел изменения, поскольку существуют проблемы с доступностью, высокими ценами на новые автомобили, есть неравная потребительская уверенность, проблемы с ценами на энергоносители и поставками, риски в автокредитовании и проблемы электрификации. В США новоизбранный президент Дональд Трамп, как ожидается, начнет работу в 2025 году с целым рядом политических приоритетов, включая универсальные тарифы, дерегуляцию и нестабильную поддержку BEV.

"2025 год выглядит чрезвычайно сложным для автомобильной промышленности, поскольку ключевые региональные факторы спроса ограничивают потенциал спроса, а новая администрация США добавляет новую неопределенность с первого дня", – сказал Колин Кучман, исполнительный директор глобального прогнозирования легких автомобилей S&P Global Mobility.

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Европа. Подытоживая 2024 год, рынок Западной и Центральной Европы должен поставить чуть менее 15 миллионов единиц (+1,1% в годовом измерении). По прогнозу S&P Global Mobility, в 2025 году здесь ожидается сокращение рынка лишь 0,1% по сравнению с предыдущим годом.

Соединенные Штаты Америки. Объемы продаж в США ориентировочно достигнут 16,2 миллиона единиц в 2025 году, что означает рост на 1,2% по сравнению с прогнозируемым уровнем 2024 года в 16,0 миллиона единиц.

Континентальный Китай. В 2025 году спрос здесь прогнозируется на уровне 26,6 миллиона единиц, что еще на 3,0% больше, чем в 2024 году.

Япония. Спрос на легкие автомобили в Японии должен вернуться к росту после неутешительного 2024 года. Вероятно объем продаж достигнет 4,6 миллиона единиц в 2025 году, что, по оценкам, увеличится на 5,4% по сравнению с прогнозируемым уровнем 2024 года.

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В глобальном измерении S&P Global Mobility прогнозирует в 2025 году снижение производства легких автомобилей на 0,4% до 88,7 миллиона единиц. В материковом Китае ожидается стабильный уровень производства с приростом 0,1% до 29,6 миллиона единиц. В североамериканском регионе общее производство в 2025 году сократится на 2,4% до 15,1 миллиона единиц.

Ожидается, что Европа построит 16,6 миллиона единиц в 2025 году, что на 2,6% меньше по сравнению с оцененными 17 миллионами в 2024 году.