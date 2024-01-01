Глобальний авторинок у 2025 році ледь зростатиме, але не скрізь

Відкориговані показники S&P Global Mobility дають ймовірне зростання світових продажів нових автомобілів лише на 1,7% відносно аналогічного періоду минулого року. Подібне було з попереднім прогнозом.

Як раніше повідомляли експерти згаданої служби, у 2024 році глобальні продажі автомобілів досягнуть 88,2 мільйона одиниць. Це відображає зростання на 1,7% порівняно з 2023-м, що підтримується постійним поповненням запасів протягом року, оскільки ланцюжки постачання стають більш стабільними.

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Нинішній прогноз зазнав змін, оскільки існують проблеми з доступністю, високими цінами на нові автомобілі, є нерівна споживча впевненість, проблеми з цінами на енергоносії та постачанням, ризики в автокредитуванні та проблеми електрифікації. У США новообраний президент Дональд Трамп, як очікується, розпочне роботу у 2025 році з цілою низкою політичних пріоритетів, включаючи універсальні тарифи, дерегуляцію та нестабільну підтримку BEV.

"2025 рік виглядає надзвичайно складним для автомобільної промисловості, оскільки ключові регіональні фактори попиту обмежують потенціал попиту, а нова адміністрація США додає нову невизначеність з першого дня", — сказав Колін Кучман , виконавчий директор глобального прогнозування легких автомобілів S&P Global Мобільність.

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Європа. Підсумовуючи 2024 рік, ринок Західної та Центральної Європи має поставити трохи менш як 15 мільйонів одиниць (+1,1% у річному вимірі). За прогнозом S&P Global Mobility, у 2025 році тут очікується скорочення ринку лише 0,1% порівняно з попереднім роком.

Сполучені Штати Америки. Обсяги продажів у США орієнтовно досягнуть 16,2 мільйона одиниць у 2025 році, що означає зростання на 1,2% порівняно з прогнозованим рівнем 2024 року в 16 мільйонів одиниць.

Континентальний Китай. У 2025 році попит тут прогнозується на рівні 26,6 мільйона одиниць, що ще на 3,0% більше, ніж у 2024 році.

Японія. Попит на легкі автомобілі в Японії має повернутися до зростання після невтішного 2024 року. Ймовірно обсяг продажів досягне 4,6 мільйона одиниць у 2025 році, що, за оцінками, збільшиться на 5,4% порівняно з прогнозованим рівнем 2024 року.

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У глобальному вимірі S&P Global Mobility прогнозує у 2025 році зниження виробництва легких автомобілів на 0,4% до 88,7 мільйона одиниць. У материковому Китаї очікується стабільний рівень виробництва з приростом 0,1% до 29,6 мільйона одиниць. У північноамериканському регіоні загальне виробництво у 2025 році скоротиться на 2,4% до 15,1 мільйона одиниць.

Очікується, що Європа побудує 16,6 мільйона одиниць у 2025 році, що на 2,6% менше порівняно з оціненими 17,0 мільйонами у 2024 році.