На автосалоне в Чикаго состоялась премьера нового седана Volkswagen Jetta GLI. Модель получила новую подвеску, мотор от Golf GTI и тормоза от Golf R.

Volkswagen официально представил давно обещанную модель “горячего” седана Jetta GLI. Новинка оказалась даже интереснее, чем ожидалось.

Внешне Jetta GLI отличается черно-красными декоративными элементами на кузове, новыми бамперами спереди и сзади, компактным спойлером и новыми патрубками выхлопа. Также седан получил сетчатый рисунок решетки радиатора и новые 18-дюймовые колеса.

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Внутри GLI отличают красные акценты в отделке, спортивные сиденья и богатое оснащение: климат-контроль, автоматическое переключение дальнего света фар, фоновая подсветка салона, бесключевой доступ и многое другое.

Jetta GLI – это больше, чем стилизованная версия машины, поскольку она получила серьезные изменения в технике. Так, заднюю балку седана заменили на независимую подвеску, на передней оси появился дифференциал с ограниченным проскальзыванием, а тормоза у него – от “заряженного” хэтчбека Volkswagen Golf R.

Фото: Volkswagen Jetta GLI / Motor1

Более того, Jetta GLI оснащается 2-литровым бензиновым турбомотором от Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition, что означает мощность в 228 л.с. на выходе. Двигатель работает в паре со стандартной 6-ступенчатой механической коробкой передач или опциональным 7-диапазонным “роботом” DSG.

Фото: 2020 Volkswagen Jetta GLI / Volkswagen

Новый Volkswagen Jetta GLI появится у американских дилеров уже весной 2019 года. Во время презентации новинки представители компании сообщили, что Volkswagen также собирается выпустить ограниченную серию Jetta GLI 35th Anniversary, которую будет оснащать адаптивной подвеской и дополнительными электронными настройками режима движения.

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