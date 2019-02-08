На автосалоні в Чікаго відбулась прем'єра нового седана Volkswagen Jetta GLI. Модель отримала нову підвіску, мотор від Golf GTI і гальма від Golf R.

Volkswagen офіційно представив давно обіцяну модель “гарячого” седана Jetta GLI. Новинка виявилась навіть цікавішою, ніж очікувалось.

Зовні Jetta GLI відрізняється чорно-червоними декоративними елементами на кузові, новими бамперами спереду і ззаду, компактним спойлером і новими патрубками вихлопу. Також седан отримав сітчастий малюнок решітки радіатора та нові 18-дюймові колеса.

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Всередині GLI відрізняють червоні акценти в оздобленні, спортивні сидіння і багате оснащення: клімат-контроль, автоматичне перемикання дальнього світла фар, фонове підсвічування салону, безключовий доступ та чимало іншого .

Jetta GLI являє собою більше, ніж стилізовану версію машини, оскільки отримала серйозні зміни у техніці. Так, задню балку седана замінили на незалежну підвіску, на передній осі з'явився диференціал з обмеженим прослизанням, а гальма у нього – від “зарядженого” хетчбека Volkswagen Golf R.

Фото: Volkswagen Jetta GLI / Motor1

Більше того, Jetta GLI оснащується 2-літровим бензиновим турбомотором від Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition, що означає потужність у 228 к.с. на виході. Двигун працює у парі зі стандартною 6-ступінчатою механічною коробкою передач або опційним 7-діапазонним “роботом” DSG.

Фото: 2020 Volkswagen Jetta GLI / Volkswagen

Новий Volkswagen Jetta GLI з'явиться в американських дилерів вже навесні 2019 року. Під час презентації новинки представники компанії повідомили, що Volkswagen також збирається випустити обмежену серію Jetta GLI 35th Anniversary, котру оснащуватиме адаптивною підвіскою та додатковими електронними налаштуваннями режиму руху.

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