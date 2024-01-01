Голубь заблокировал десятки автомобилей на подземной парковке: что произошло

Спасать заблокированных пришлось пожарной команде, но для этого нужно было добрых три часа. По словам представителя пожарной бригады, на подземной парковке сработала пожарная сигнализация, поэтому автоматика ворота заблокировала.

Как пишет stuttgarter-nachrichten.de, вероятной причиной тревоги стало короткое замыкание, вызванное голубиным пометом. Они "сходили" на один из датчиков пожарной сигнализации популярной среди ночных тусовщиков парковки BW-Bank под Kleinen Schlossplatz.

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То, что ляпнуло на чувствительный прибор, вероятно воспринялось за агрессию. Датчик среагировал, сигнализация сработала около часа ночи, из-за чего все гаражные ворота автоматически закрылись.

При этом в системе оповещения произошел сбой и сигнал об опасности в пожарную часть не поступил. Поскольку огня и дыма в подземной парковке не было, никто не паниковал.

Сторож в течение получаса пытался открыть ворота, но ушел ни с чем. Не справились с этим и двое полицейских, которые дежурили неподалеку на поверхности.

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В конце концов, кто-то догадался вызвать спасателей и те прибыли через два часа после начала инцидента. Это было уже в три часа ночи.

Пожарные прорезают отверстие в роллетных воротах. Фото: STZN, Abdullah Koteiche

После тщетных попыток "мирным путем" разблокировать ворота, пожарные разрезали одни из ворот, освободив водителей.

"Люди аплодировали, как только нам удалось открыть проход. Поздравления и аплодисменты прозвучали, когда обломок ворот наконец упал на землю", – сказал один из пожарных.

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Среди тех, кто попал в ловушку, был и торговец автомобилями из Баден-Вюртемберга Абдулла Котейхе. После инцидента он рассказал:

"Когда мы заплатили за парковочный талон, сработала сигнализация. Сирена звучала несколько раз, и даже ворота возле нашего BMW начали закрываться. Если бы наш водитель не оттолкнул ворота, то машина была бы повреждена".

Правда, не все восприняли тот инцидент с юмором. Одна из "временно заключенных" женщин в письменной форме обратилась к менеджеру по парковке, и требует пожизненное право бесплатной парковки в их гаражах во всей Германии.

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Относительно дальнейшей судьбы голубей, сообщений не прозвучало. Известно только, что "птицы мира" не собираются покидать насиженные места, но все зоны над датчиками и контроллерами пожарной сигнализации на всякий случай защитили спицами, не позволяющими птицам там моститься.