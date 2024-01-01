Голуб заблокував десятки автомобілів на підземній парковці: що сталося

Рятувати заблокованих довелося пожежній команді, але для цього потрібно було добрих три години. За словами речника пожежної бригади, на підземній парковці спрацювала пожежна сигналізація, тому автоматика ворота заблокувала.

Як пише stuttgarter-nachrichten.de, ймовірною причиною тривоги стало коротке замикання, спричинене голубиним послідом. Вони "сходили" на один з датчиків пожежної сигналізації популярної серед нічних тусовників парковки BW-Bank під Kleinen Schlossplatz.

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Те, що ляпнуло на чутливий прилад, ймовірно сприйнялося за агресію. Датчик зреагував, сигналізація спрацювала близько першої години ночі, через що всі гаражні ворота автоматично зачинилися.

При цьому в системі оповіщення стався збій і сигнал про небезпеку до пожежної частини не надійшов. Оскільки вогню та диму в підземній парковці не було, ніхто не панікував.

Сторож протягом півгодини намагався відкрити ворота, але пішов ні з чим. Не впоралися з цим і двоє поліцейських, які чергували неподалік на поверхні.

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Зрештою, хтось здогадався викликати рятівників і ті прибули через дві години після початку інциденту. Це було вже о третій ночі.

Пожежники прорізають отвір у ролетних воротах. Фото: STZN, Abdullah Koteiche

Після даремних намагань "мирним шляхом" розблокувати ворота, пожежники розрізали одні з воріт, визволивши водіїв.

"Люди аплодували, щойно нам вдалося відкрити прохід. Вітання та оплески прозвучали, коли уламок воріт нарешті впав на землю", — сказав один з пожежників.

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Серед тих, хто потрапив у пастку, був і торговець автомобілями з Баден-Вюртемберга Абдулла Котейхе. Після інциденту він розповів:

"Коли ми заплатили за паркувальний талон, спрацювала сигналізація. Сирена звучала кілька разів, і навіть ворота біля нашого BMW почали закриватися. Якби наш водій не відштовхнув ворота, то машина була б пошкоджена".

Щоправда, не всі сприйняли той інцидент з гумором. Одна з "тимчасово ув'язнених" жінок в письмовій формі звернулася до менеджера з паркування, та вимагає довічне право безплатного паркування в їхніх гаражах у всій Німеччині.

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Щодо подальшої долі голубів, повідомлень не прозвучало. Відомо тільки, що "птахи миру" не збираються покидати насиджені місця, але усі зони над датчиками й контролерами пожежної сигналізації на всяк випадок захистили шпицями, що не дозволяють птахам там моститися.