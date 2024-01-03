Карты пригодились водителям во время путешествий или поездок по незнакомому маршруту. Однако большинство приложений оказываются бесполезными при долгом отсутствии Интернета, ведь должны иметь стабильное подключение к сети, чтобы загружать информацию о дорожном движении и искать альтернативные маршруты.

Известно что Google Maps, Apple Maps и несколько других навигационных решений имеют поддержку офлайн-карт, что позволяет пользователям осуществлять навигацию без подключения к Интернету. Для этого пользователям нужно заранее, находясь в онлайн-режиме, загрузить определенную область на карте.

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Так же эти приложения могут автоматически обновлять карты в фоновом режиме. Однако если вы путешествуете за пределы выбранного региона, а офлайн-карты для региона больше не доступны, навигация перестанет работать.

Google ищет пути устранения этого недостатка. В августе 2023 года компания подала патент на технологию, роль которой заключается в "улучшении доступности оффлайновых картографических данных".

По данным, которые указаны в патенте, понятно, что система будет работать достаточно просто: если Google Maps не обнаруживают офлайн-карты для пункта назначения, к которому вы направляетесь, они могут автоматически загрузить их, пока доступно соединение с Интернетом.

Самое интересное то, что когда вы едете с Google Maps на экране мультимедиа вашего авто, но в приложении не определен пункт назначения, программа может попытаться угадать, куда вы направляетесь, на основе предыдущих поездок или проверяя ваши поиски. В конце концов программа запустит проверку, чтобы определить, доступны ли офлайн-карты. Если нет, Google Maps может инициировать загрузку до того, как программа потеряет соединение с Интернетом.

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Google Maps также может создать базу данных мест, где вы, вероятно, столкнетесь с падением сигнала мобильной связи на основе краудсорсинговых данных. Приложение будет пытаться угадать, когда вы будете находиться в таком месте, и загружать офлайн-карты, чтобы предложить непрерывную навигацию.

Ранее компания запатентовала еще одну технологию, которая, наверняка, будет работать вместе с описанной. В патенте описывается способ "приоритетного предоставления и получения данных офлайн-картами". Технология также оценивает потенциальный разрыв соединения, когда вы едете к месту назначения. Так что, не исключено, что эти два патента являются частью одной общей разработки.

В обоих случаях цель Google заключается в том, чтобы позволить Google Maps предлагать бесперебойную навигацию, независимо от мощности сотового сигнала и соединения для передачи данных.

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Обе системы все еще находятся на стадии патентования, но уже очевидно, что Google, похоже, изучает новые способы совершенствования Google Maps в офлайн-режиме. Скорее всего, эти разработки не останутся незамеченными конкурентами, и другие разработчики, в частности Apple, также начнут улучшать свои приложения.