Карти стають в пригоді водіям під час подорожей чи поїздок за незнайомим маршрутом. Однак більшість застосунків виявляються марними за довгої відсутності Інтернету, адже повинні мати стабільне підключення до мережі, щоб завантажувати інформацію про дорожній рух і шукати альтернативні маршрути.

Відомо що Google Maps, Apple Maps і кілька інших навігаційних рішень мають підтримку офлайн-карт, що дозволяє користувачам здійснювати навігацію без підключення до Інтернету. Для цього користувачам потрібно заздалегідь, перебуваючи в онлайн-режимі, завантажити певну область на карті.

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Так само ці застосунки можуть автоматично оновлювати карти у фоновому режимі. Однак якщо ви подорожуєте за межі вибраного регіону, а офлайн-карти для регіону більше не доступні, навігація перестане працювати.

Google шукає шляхи усунення цього недоліку. У серпні 2023 року компанія подала патент на технологію, роль якої полягає в «покращенні доступності офлайнових картографічних даних».

За даними, які зазначені в патенті, зрозуміло, що система працюватиме досить просто: якщо Google Maps не виявляють офлайн-карти для пункту призначення, до якого ви прямуєте, вони можуть автоматично завантажити їх, поки доступне з’єднання з Інтернетом.

Найцікавіше те, що коли ви їдете з Google Maps на екрані мультимедіа вашого авто, але в додатку не визначено пункт призначення, програма може спробувати вгадати, куди ви прямуєте, на основі попередніх поїздок або перевіряючи ваші пошуки. Зрештою програма запустить перевірку, щоб визначити, чи доступні офлайн-карти. Якщо ні, Google Maps може ініціювати завантаження до того, як програма втратить з’єднання з Інтернетом.

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Google Maps також може створити базу даних місць, де ви, ймовірно, зіткнетеся з падінням сигналу мобільного зв’язку на основі краудсорсингових даних. Додаток намагатиметься вгадати, коли ви перебуватимете у такому місці, і завантажуватиме офлайн-карти, щоб запропонувати безперервну навігацію.

Раніше компанія запатентувала ще одну технологію, яка, напевно, буде працювати разом з описаною. В патенті описується спосіб «пріоритетного надання та отримання даних офлайн-картами». Технологія також оцінює потенційний розрив з’єднання, коли ви їдете до місця призначення. То ж, не виключено, що ці два патенти є частиною однієї загальної розробки.

В обох випадках мета Google полягає в тому, щоб дозволити Google Maps пропонувати безперебійну навігацію, незалежно від потужності стільникового сигналу та з’єднання для передачі даних.

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Обидві системи все ще знаходяться на стадії патентування, але вже очевидно, що Google, схоже, вивчає нові способи вдосконалення Google Maps в офлайн-режимі. Скоріш за все, ці розробки не залишаться непоміченими конкурентами, і інші розробники, зокрема Apple, також почнуть покращувати свої застосунки.