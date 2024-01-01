Готовим авто к холодам заранее: полезные советы для водителей

Ни для кого не секрет, что с наступлением холодов водители сталкиваются с новыми вызовами: низкие температуры, гололед, – все это влияет на изменения управляемости автомобиля. Правильная и заблаговременная подготовка к зимнему сезону поможет не только обеспечить безопасность на дороге, но и сэкономить на расходах.

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Несмотря на то, что погода для сентября еще очень теплая, в этой статье мы хотим отметить важность подготовки автомобиля к зиме. В частности, какие средства следует иметь в машине и что предпринять, чтобы избежать проблем в холодный сезон.

Когда нужно менять шины

Замена летних шин на зимние является одним из важнейших условий безопасной поездки в холодное время года. Многие водители считают, что шины стоит менять только тогда, когда выпал снег, но на самом деле это нужно делать раньше. Зимние шины лучше работают при температурах ниже +7°C, ведь резина остается эластичной, обеспечивая большее сцепление с дорогой, что крайне важно для предотвращения аварий на скользкой поверхности.

Переобувать шины стоит заблаговременно, ведь во время ажиотажа цены на услуги шиномонтажа растут. В то же время выбирая и заказывая шины заранее, можно сэкономить на их покупке.

Регулярный контроль давления в шинах – это не только вопрос безопасности, но и экономии, ведь неправильно накачанные шины повышают сопротивление качению, что увеличивает расход топлива.

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Что нужно хранить в машине зимой

Щетка и скребок для стекол: Замерзшие окна и стеклоочистители могут стать настоящей проблемой в холодное время года. Щетка поможет очистить снег, а скребок избавит от наледи на стекле.

Омыватель для стекол зимний. Летний омыватель может замерзнуть и не выполнять свои функции. Стоит заранее приобрести зимний омыватель для стекол, который разработан специально для низких температур.

На АЗК AMIC ENERGY есть широкий выбор омывателей для различных погодных условий, включая брендовые зимние омыватели, которые не оставят разводов на стекле и помогут сохранить четкую видимость даже в самых сложных условиях.

Омыватель для стекла может иметь разную температуру замерзания. Важно заблаговременно позаботиться об этом и залить тот, что не замерзнет на морозе / Фото AMIC ENERGY

Кабели для запуска. Если батарея вдруг "сядет", водителю понадобятся пусковые кабели. Зимой аккумуляторы получают большую нагрузку, поэтому лучше быть готовым к возможным проблемам с запуском.

Лопата и трос. Эти инструменты могут понадобиться в случае, если придется “освобождать” автомобиль из глубокого снега или вытаскивать его из непроезжих мест.

Аксессуары и полезные мелочи

На заправках AMIC ENERGY можно приобрести все необходимое для зимнего обслуживания автомобиля. От масла до ароматизатора для салона, от щетки до профессиональной тряпки для окон, они помогут подготовить автомобиль к холодам.

На заправках AMIC ENERGY можно приобрести все необходимые аксессуары для подготовки автомобиля к зимнему сезону/ Фото AMIC ENERGY

Стоит помнить, что уход за автомобилем – это не только техническое обслуживание, но и забота о комфорте. Ароматизаторы и специальные салфетки для ухода и другие приятные мелочи для автомобиля помогут чувствовать себя комфортно в любом путешествии.

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Не забудьте о себе

Готовя автомобиль к холодам, нужно позаботиться и о себе. На АЗК AMIC ENERGY посетителей ждут вкусные акционные предложения: горячие напитки, а также снеки для быстрого перекуса во время поездки. Не только автомобиль требует энергии – в холодное время года витаминный чай или ароматный кофе с вкусными снеками подарят водителю дополнительные силы и хорошее настроение.

Постоянным клиентам, которые являются участниками программы MyAmic, доступны дополнительные преимущества. Как сообщили в пресс-службе компании, с октября обновятся условия программы лояльности, которые помогут клиенту сделать посещение AMIC ENERGY еще более выгодными. А пока, AMIC ENERGY дарит 7-ю чашку кофе или другого горячего напитка в подарок или другого горячего напитка в подарок, если пользоваться карточкой лояльности MyAmic.

Вывод

Подготовка автомобиля к зиме – это не только вопрос безопасности, но и комфорта и экономии. Поэтому стоит заблаговременно позаботиться о замене шин, проверке масел и жидкостей, покупать качественные аксессуары на AMIC ENERGY, и таким образом избежать многих проблем в холодное время года. И, конечно, не забудьте насладиться горячим напитком или перекусить в дороге, ведь ваш комфорт является важной составляющей любого путешествия.