Готуємо авто до холодів заздалегідь: корисні поради для водіїв

Ні для кого не секрет, що з настанням холодів водії стикаються з новими викликами: низькі температури, ожеледь, що впливає на зміни в керованості автомобіля. Правильна та завчасна підготовка до зимового сезону допоможе не лише забезпечити безпеку на дорозі, але й зекономити на витратах.

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Незважаючи на те, що погода для вересня ще надзвичайно тепла, у цій статті ми хочемо наголосити на важливості підготовки автомобіля до зими. Зокрема, які засоби варто мати в машині та що зробити, щоб уникнути проблем у холодний сезон.

Коли потрібно змінювати шини

Заміна літніх шин на зимові є однією з найважливіших умов безпечної поїздки в холодну пору року. Багато водіїв вважають, що шини варто змінювати лише тоді, коли випав сніг, але насправді це потрібно робити раніше. Зимові шини краще працюють при температурах нижче +7°C, адже їхня гума залишається еластичною, забезпечуючи більше зчеплення з дорогою, що вкрай важливо для запобігання аваріям на слизькій поверхні.

Перевзувати шини варто завчасно, адже під час ажіотажу ціни на послуги шиномонтажу зростають. Водночас обираючи та замовляючи шини заздалегідь, можна зекономити на їх покупці.

Регулярний контроль тиску у шинах — це не лише питання безпеки, але й економії, адже неправильно накачані шини підвищують опір коченню, що збільшує витрати пального.

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Що потрібно мати у машині взимку

Щітка і шкребок для скла: Замерзлі вікна і склоочисники можуть стати справжньою проблемою в холодну пору року. Щітка допоможе очистити сніг, а шкребок позбавить від криги на склі.

Омивач для скла зимовий. Літній омивач може замерзнути й не виконувати свої функції. Варто заздалегідь придбати зимовий омивач для скла, який розроблений спеціально для низьких температур.

На АЗК AMIC ENERGY є широкий вибір омивачів для різних погодних умов, включно з брендовими зимовими омивачами, які не залишать розводів на склі та допоможуть зберегти чітку видимість навіть у найскладніших умовах.

Омивач для скла може мати різну температуру замерзання. Важливо завчасно подбати про це і залити той, що не замерзне на морозі / Фото AMIC ENERGY

Кабелі для запуску. Якщо батарея раптом "сяде", водію знадобляться пускові кабелі. Взимку акумулятори отримують більше навантаження, тому краще бути готовим до можливих проблем із запуском.

Лопата та трос. Ці інструменти можуть знадобитися у випадку, якщо доведеться “визволяти” автомобіль з глибокого снігу або витягувати його з не проїзних місць.

Аксесуари та корисні дрібниці

На заправках AMIC ENERGY можна придбати усе необхідне для зимового обслуговування автомобіля. Від мастила до ароматизатора для салону, від щітки до професійної ганчірки для вікон, що допоможуть підготувати авто до холодів.

На заправках AMIC ENERGY можна придбати усі необхідні аксесуари для підготовки автомобіля до зимового сезону/ Фото AMIC ENERGY

Варто пам’ятати, що догляд за автомобілем — це не лише про технічне обслуговування, але й про комфорт. Ароматизатори і спеціальні серветки для догляду та інші приємні дрібниці для автомобіля допоможуть відчувати себе комфортно в будь-якій подорожі.

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Не забудьте про себе

Готуючи автомобіль до холодів, потрібно подбати й про себе. На АЗК AMIC ENERGY на відвідувачів чекають смачні акційні пропозиції: гарячі напої, а також снеки для швидкого перекусу під час поїздки. Не тільки автомобіль потребує енергії — у холодну пору року вітамінний чай чи ароматна кава зі смачними снеками подарують водію додаткові сили та гарний настрій.

Постійним клієнтам, які є учасниками програми MyAmic, доступні додаткові переваги. Як повідомили в прес-службі компанії, з жовтня оновляться умови програми лояльності, які допоможуть клієнту зробити відвідування AMIC ENERGY ще вигіднішими. А наразі, AMIC ENERGY дарує 7-му чашку кави або іншого гарячого напою у подарунок, якщо користуватись карткою лояльності MyAmic.

Висновок

Підготовка автомобіля до зими – це не тільки питання безпеки, але й комфорту та економії. Тому варто завчасно подбати про заміну шин, перевірку олив та рідин, купувати якісні аксесуари на AMIC ENERGY, і таким чином уникнути багатьох проблем в холодну пору року. І, звісно, не забудьте насолодитися гарячим напоєм або перекусити в дорозі, адже ваш комфорт є важливою складовою будь-якої подорожі.