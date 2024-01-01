Чому українські автозаправки кращі, ніж європейські

Головні переваги українських брендових заправок – сучасний вигляд комплексів, зручність розташування, наявність кваліфікованих фахівців, великий вибір їжі та напоїв від власних мереж кафе, безплатні санвузли, енергонезалежність та наявність різних видів якісного пального. Детальніше про це Авто 24 розповідає у матеріалі.

Також у тему Кожна заправка – це допомога захисникам

Пальне

Як правило, якість на європейських АЗС не викликає сумніву. Водії завжди можуть бути впевнені, що пальне відповідає всім стандартам, зокрема екологічному Євро-5.

Якщо раніше водії вагались щодо якості пального на українських заправках, то зараз ситуація змінилася. На превеликий жаль, вітчизняні нафтопереробні заводи сьогодні майже знищені ворогом, однак українська енергетична індустрія швидко знайшла вихід з цієї ситуації. Тепер більшість видів пального надходить з європейських країн, а подекуди й з США. Втім, на деяких маловідомих автозаправних станціях ще можуть виникати певні нюанси, пов’язані з його якістю.

Щоб уникнути неприємних несподіванок, важливо обирати перевірені компанії. Наприклад, на АЗК мережі AMIC ENERGY пальне точно таке ж, як в Литві чи Польщі. Адже українська мережа австрійської компанії AMIC ENERGY отримує пальне з Литви, Швеції, Німеччини та Польщі, де діють нормативи Євросоюзу. Окрім того, забезпечується його надійна логістика та зберігання. Це гарантує незмінність якості пального на всіх етапах – аж до бака споживача.

Ще одна перевага українських заправок над європейськими – різноманітність пропозицій пального. “Фірмове” преміальне пальне в країнах Європи мають лише кілька мереж. В основному місцеві автовласники користуються стандартними видами бензину та дизпального. Водночас в Україні кожна мережа має своє преміальне пальне. Так, на АЗК AMIC ENERGY продається бензин А95 Premium та дизпальне Premium з добавками, які мають очищувальні властивості.

Рівень сервісу

В Європі більшість АЗС працюють за принципом самообслуговування, де водії самостійно виконують весь процес заправки. Це дозволяє пришвидшити обслуговування та автоматизувати роботу станцій. В Україні ж послуга заправки автомобіля залишається популярною на АЗС, тому "пістолетчиків" можна зустріти майже на кожній мережевій АЗС.

Проте AMIC ENERGY, запроваджуючи європейські стандарти сервісу та оптимізовуючи процеси на заправних станціях, мінімізувала наявність працівників, які заправляють авто. Таким чином компанія прагне залучити клієнтів до самостійного обслуговування та пришвидшити технологічні процеси на АЗК.

Майбутнє – за самообслуговуванням / Фото AMIC ENERGY

Обслуговування всередині АЗС

Ми вже звикли, що автозаправна станція в Україні – це більше, аніж просто заправка вашого автомобіля. Це ще й мінімаркет, де, окрім пального, продають все що завгодно – їжу, напої, автомобільні аксесуари, товари в дорогу тощо. Часто тут працюють навіть повноцінні кафе.

А випити запашної кави чи чаю на заправці стало доброю традицією для усіх українських водіїв. Наприклад, на АЗК AMIC ENERGY кожна 7-ма кава чи інший гарячий напій для постійних клієнтів мережі пропонується у подарунок. Окрім того, до кави зручно взяти хот-дог з собою. На AMIC ENERGY вони представлені у п’яти смаках та навіть у різних розмірах – XL та класичному. До того ж на АЗК постійно проходять інші акції, завдяки яким можна смачно поїсти, скомбінувати вигідне меню чи набір для автомобіліста.

Як і в Європі, каву на АЗК AMIC ENERGY клієнти готують власноруч з використанням якісних професійних кавових машин самообслуговування.

Смачна кава – одна з ознак сучасної української заправки / Фото AMIC ENERGY

Водночас в Європі далеко не завжди на АЗС є кухня чи кафе, тому мандрівникам доводиться харчуватися снеками. Щодо туалетів, то на європейських заправках вони переважно платні, як-от у Німеччині. До слова, аби потрапити у санвузол, треба приготувати монетки, адже використання електронних способів оплати багато де не передбачене. Якість кави також не завжди на користь закордонних заправок, як і вибір товарів та послуг.

Дизайн та зручність

Чи не кожна нова українська заправка – витвір дизайнерського мистецтва. Тут поєднуються стиль та зручність для споживачів, нові технології та продуманість кожного квадратного метра.

Щобільше, розвиток АЗС не припиняється навіть у сучасних реаліях. Наприклад, AMIC ENERGY, попри постійні ворожі атаки та руйнування, завжди оперативно відновлює та модернізує станції. На сьогодні можна спостерігати оновлення дизайну майже на 10 АЗК мережі. Також постійно вдосконалюються бізнес-процеси, ведеться робота для покращення обслуговування та більшого задоволення потреб клієнтів.

АЗК AMIC ENERGY мають сучасний дизайн, зручні заїзди та різноманітні види пального / Фото AMIC ENERGY

В Європі також є сучасні автозаправні комплекси, які розташовані на головних автомагістралях. Але водночас залишається ще дуже багато старих заправок, які не реконструювались багато років. Часто така АЗС на кілька колонок вбудована прямо в міський квартал, а щоб заїхати туди, потрібна неабияка водійська майстерність.

Цікава деталь – заправок у старих та обжитих містечках Європи обмаль, у кілька разів менше, аніж в Україні. Тому, щоб не опинитись на дорозі з пустим баком, європейці завчасно планують свої маршрути та слідкують за залишком пального.

Енергонезалежність та диджиталізація

Про деякі послуги та функції, які стали звичними для українських АЗС, в Європі навіть не чули. Йдеться про енергонезалежність та віддалену заправку.

Так, АЗК AMIC ENERGY в Україні – це “Пункти незламності”, де завжди є електроенергія, інтернет та великий запас продуктів і напоїв. Навіть якщо у навколишньому районі немає світла, на АЗС працює генератор, тому завжди можна підзарядити свій гаджет. Взимку тут є тепло, працюють санвузли та можна зігрітись гарячим чаєм або кавою.

В Україні більшість мереж має додаток, щоб заправити машину, не заходячи в приміщення АЗС. Це досить зручно в нічний чи ранішній час. Така послуга доступна і на АЗК AMIC ENERGY: достатньо мати смартфон, завантажити мобільний додаток Amic Pay та за допомогою зручного способу оплати, таких як MasterPass, Apple Pay або Google Pay, легко та зручно отримати необхідну кількість літрів пального.

Висновок Авто24

Українці, котрі звикли до рівня сервісу наших АЗС, часто бувають здивовані тим, як все організовано на європейських заправках. Обмежений асортимент товару, несмачна кава, платні туалети, які до того ж не завжди чисті – ці моменти неприємно вражають людей, які звикли до іншого.

Тому нам варто цінувати українські АЗС та віддавати перевагу тим мережам, які, окрім традиційно високого рівня сервісу, пропонують ще й лояльну цінову політику та справді якісні нафтопродукти. Мережа АЗК AMIC ENERGY – саме серед таких.