Почему украинские автозаправки лучше, чем европейские

Главные преимущества украинских брендовых заправок – современный вид комплексов, удобство расположения, наличие квалифицированных специалистов, большой выбор еды и напитков от собственных сетей кафе, бесплатные санузлы, энергонезависимость и наличие различных видов качественного топлива. Подробнее об этом Авто 24 рассказывает в материале.

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Топливо

Как правило, качество на европейских АЗС не вызывает сомнения. Водители всегда могут быть уверены, что топливо соответствует всем стандартам, в частности экологическому Евро-5.

Если раньше водители колебались относительно качества топлива на украинских заправках, то сейчас ситуация изменилась. К большому сожалению, отечественные нефтеперерабатывающие заводы сегодня почти уничтожены врагом, но украинская энергетическая индустрия быстро нашла выход из этой ситуации. Теперь большинство видов топлива поступает из европейских стран, а иногда и из США. Впрочем, на некоторых малоизвестных автозаправочных станциях еще могут возникать определенные нюансы, связанные с его качеством.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, важно выбирать проверенные компании. Например, на АЗК сети AMIC ENERGY топливо точно такое же, как в Литве или Польше. Ведь украинская сеть австрийской компании AMIC ENERGY получает топливо из Литвы, Швеции, Германии и Польши, где действуют нормативы Евросоюза. Кроме того, обеспечивается его надежная логистика и хранение. Это гарантирует неизменность качества топлива на всех этапах – до бака потребителя.

Еще одно преимущество украинских заправок над европейскими – разнообразие предложений топлива. “Фирменное” премиальное топливо в странах Европы предлагают всего несколько сетей. В основном местные автовладельцы пользуются стандартными видами бензина и дизтоплива. В то же время в Украине каждая сеть имеет свое премиальное топливо. Например, на АЗК AMIC ENERGY продается бензин А95 Premium и дизтопливо Premium с добавками, которые имеют очищающие свойства.

Уровень сервиса

В Европе большинство АЗС работают по принципу самообслуживания, где водители самостоятельно выполняют весь процесс заправки. Это позволяет ускорить обслуживание и автоматизировать работу станций. В Украине же такая услуга заправки автомобиля остается популярной на АЗС, и "пистолетчиков" можно встретить почти на каждой сетевой АЗС.

Однако AMIC ENERGY, вводя европейские стандарты сервиса и оптимизируя процессы на заправочных станциях, минимизировала наличие работников, которые заправляют авто. Таким образом компания стремится привлечь клиентов к самостоятельному обслуживанию и ускорить технологические процессы на АЗК.

Будущее – за самообслуживанием / Фото AMIC ENERGY

Обслуживание внутри АЗС

Мы уже привыкли, что автозаправочная станция в Украине – это больше, чем просто заправка вашего автомобиля. Это еще и минимаркет, где, кроме горючего, продают все что угодно – еду, напитки, автомобильные аксессуары, товары в дорогу и тому подобное. Часто здесь работают даже полноценные кафе.

А выпить ароматного кофе или чая на заправке стало доброй традицией для всех украинских водителей. Например, на АЗК AMIC ENERGY каждый 7-й кофе или другой горячий напиток для постоянных клиентов сети предлагается в подарок. Кроме того, к кофе удобно взять хот-дог с собой. На AMIC ENERGY они представлены в пяти вкусах и даже в разных размерах – XL и классическом. К тому же на АЗК постоянно проходят другие акции, благодаря которым можно вкусно поесть, скомбинировать выгодное меню или набор для автомобилиста.

Как и в Европе, кофе на АЗК AMIC ENERGY клиенты готовят собственноручно с использованием качественных профессиональных кофейных машин самообслуживания.

Вкусный кофе – один из признаков современной украинской заправки / Фото AMIC ENERGY

В то же время в Европе далеко не всегда на АЗС есть кухня или кафе, поэтому путешественникам приходится питаться снэками. Что касается туалетов, то на европейских заправках они преимущественно платные, например в Германии. Чтобы попасть в такой санузел, надо приготовить монетки, ведь использование электронных способов оплаты часто не предусмотрено. Качество кофе также не всегда в пользу зарубежных заправок, как и выбор товаров и услуг.

Дизайн и удобство

Едва ли не каждая новая украинская заправка – произведение дизайнерского искусства. Здесь сочетаются стиль и удобство для потребителей, новые технологии и продуманность каждого квадратного метра.

Более того, развитие АЗС не прекращается даже в современных реалиях. Например, AMIC ENERGY, несмотря на постоянные вражеские атаки и разрушения, всегда оперативно восстанавливает и модернизирует станции. На сегодня можно наблюдать обновление дизайна почти на 10 АЗК сети. Также постоянно совершенствуются бизнес-процессы, ведется работа для улучшения обслуживания и большего удовлетворения потребностей клиентов.

На АЗК AMIC ENERGY современный дизайн, удобные заезды и разнообразные виды топлива / Фото AMIC ENERGY

В Европе также есть современные автозаправочные комплексы, которые расположены на главных автомагистралях. Но в то же время остается еще очень много старых заправок, которые не реконструировались много лет. Часто такая АЗС на несколько колонок встроена прямо в городской квартал, а чтобы заехать туда, нужно большое водительское мастерство.

Интересная деталь – заправок в старых и обжитых городах Европы мало, в несколько раз меньше, чем в Украине. Поэтому, чтобы не оказаться на дороге с пустым баком, европейцы заблаговременно планируют свои маршруты и следят за остатком горючего.

Энергонезависимость и диджитализация

О некоторых услугах и функциях, которые стали привычными для украинских АЗС, в Европе даже не слышали. Речь идет об энергонезависимости и удаленной заправке.

Например, АЗК AMIC ENERGY в Украине – это “Пункты несокрушимости”, где всегда есть электроэнергия, интернет и большой запас продуктов и напитков. Даже если в данном районе нет света, на АЗС всегда работает генератор, поэтому всегда можно подзарядить свой гаджет. Зимой здесь есть тепло, работают санузлы и можно согреться горячим чаем или кофе.

В Украине большинство сетей имеет мобильное приложение, чтобы заправить машину, не заходя в помещение АЗС. Это достаточно удобно в ночное или утреннее время. Такая услуга доступна и на АЗК AMIC ENERGY: достаточно в смартфон загрузить мобильное приложение Amic Pay и с помощью удобного способа оплаты, таких как MasterPass, Apple Pay или Google Pay, легко и удобно получить необходимое количество литров топлива.

Вывод Авто24

Украинцы, которые привыкли к уровню сервиса наших АЗС, часто бывают удивлены тем, как все организовано на европейских заправках. Ограниченный ассортимент товара, невкусный кофе, платные, но не всегда чистые туалеты – эти моменты неприятно поражают людей, которые привыкли к другому.

Поэтому нам стоит ценить украинские АЗС и отдавать предпочтение тем сетям, которые, кроме традиционно высокого уровня сервиса, предлагают еще и лояльную ценовую политику и действительно качественные нефтепродукты. Сеть АЗК AMIC ENERGY – именно среди таких.