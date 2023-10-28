Подготовка к зимнему сезону занимает не так уж много времени, если все делать по графику.

Подготовка автомобиля к зиме должна предшествовать первому гололеду и первому снегу. Для этого нужно выполнить несколько основных работ.

Зимние шины

Замена шин на зимние – наиболее хлопотная и затратная операция в этом списке. Производители шин говорят, что переобуваться нужно, когда среднесуточная температура опустится ниже +7 градусов по Цельсию.

Как выбрать зимние шины, можно узнать по ссылке.

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Зимний омыватель и стеклоочистители

Если в бачке омывателя залита вода, ее нужно слить. Самый простой способ это сделать – просто выбрызгать. Заливать следует жидкость, которая не замерзнет с наступлением холодов. Также не лишним будет проверить дворники, а при необходимости их заменить.

Жидкость для омывателя можно приобрести в любом автомагазине. Какую выбрать можно узнать по этой ссылке.

Комплект в багажнике

Зимой в багажнике следует иметь:

Скребок для льда

Щетку для снега

Маленькую лопату

Буксировочный трос

Провода для «подкуривания»

Запас жидкости для омывателя

Фонарик

Диагностика автомобиля

Под капотом желательно проверить все уровни технических жидкостей: моторного масла, всех жидкостей: охлаждающего, тормозного, гидроусилителя руля (если он есть), смазки коробки передач.

При «переобувке», если это делается на СТО, а не на обычном шиномонтаже, не лишним будет заказать услугу диагностики ходовой части.

Диагностику ходовой лучше заказать на СТО. Если такой возможности нет рекомендации, как это сделать самостоятельно, можно найти по этому линку.

Антикоррозионная обработка

Специальные антикоррозионные средства могут помочь оградить кузов вашего автомобиля от соли и рассыпчатого материала, которые используются на дорогах зимой. Это не очень дешевая операция, но если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль – в нем есть смысл.

Антикоррозионная обработка предохраняет кузов автомобиля от коррозии. Узнать все об антикоррозионной обработке можно по этой ссылке.

Проверьте систему обогрева и кондиционирования воздуха

Убедитесь, что обогрев и кондиционер работают надлежащим образом. Это поможет вам поддерживать комфортную температуру в салоне и избежать запотевания окон. Если поток воздуха ослаб, попробуйте заменить фильтр салона.

Почему иногда фильтр салона нужно менять чаще, чем это регламентирует производитель, читатйте здесь.

Вывод

Подготовка автомобиля к зиме – это важная часть обеспечения безопасности и комфорта во время зимнего вождения. Вложенные усилия в подготовку вашего автомобиля помогут избежать неудобств и опасности на дороге.