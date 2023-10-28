Підготовка до зимового сезону займає не так багато часу, якщо все робити за графіком.

Підготовка автомобіля до зими повинна передувати першій ожеледі та першому снігу. Для цього треба виконати кілька основних робіт.

Зимові шини

Заміна шин на зимові – найбільш клопітка та затратна операція у цьому переліку. Виробники шин кажуть, що «перевзуватись» потрібно, коли середньодобова температура опуститься нижче +7 градусів за Цельсієм.

Як обрати зимові шини, можна дізнатись за цим посиланням.

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Зимовий омивач та склоочисники

Якщо у бачку омивача залита вода, її потрібно злити. Найпростіший спосіб це зробити – просто вибризкати. Заливати слід рідину, яка не замерзне з настанням холодів. Також не зайвим буде перевірити двірники, а при потреби їх замінити.

Рідину для омивача скла можна придбати у будь-якому автомагазині. Яку вибрати, можна дізнатись за цим посиланням

Комплект в багажнику

Взимку у багажнику слід мати:

Скребок для льоду

Щітку для снігу

Маленьку лопату

Буксирувальний трос

Дроти для «підкурювання»

Запас рідини для омивача

Ліхтарик

Діагностика автомобіля

Під капотом бажано перевірити усі рівні технічних рідин: моторної оливи, усіх рідин: охолоджувальної, гальмівної, гідропідсилювача керма (якщо він є), мастила коробки передач.

При «перевзуванні», якщо це робиться на СТО, а не на звичайному шиномонтажі, не зайвим буде замовити послугу діагностики ходової частини.

Діагностику ходової краще замовити на СТО. Якщо такої можливості немає рекомендації, як це зробити самостійно, можна знайти за цим посланням

Антикорозійна обробка

Спеціальні антикорозійні засоби можуть допомогти захистити кузов вашого автомобіля від солі і розсипчастого матеріалу, які використовуються на дорогах взимку. Це не дуже дешева операція, але якщо ви плануєте довго експлуатувати автомобіль – у ній є сенс.

Антикорозійна обробка захищає кузов автомобіля від корозії. Дізнатись все про антикорозійну обробку можна за цим посиланням.

Перевірте систему обігріву та кондиціонування повітря

Переконайтеся, що обігрів та кондиціонер повітря працюють належним чином. Це допоможе вам підтримувати комфортну температуру в салоні та уникнути запотівання вікон. Якщо потік повітря заслабкий – спробуйте замінити фільтр салону.

Чому іноді фільтр салону потрібно міняти частіше, ніж це регламентує виробник авто, написано за цим посланням.

Висновок

Підготовка автомобіля до зими – це важлива частина забезпечення безпеки та комфорту під час зимового водіння. Вкладені зусилля в підготовку вашого автомобіля допоможуть вам уникнути незручностей та небезпеки на дорозі.