Электроника становится все более доступной, и вот уже чуть ли не каждого автовладельца интересует такое хитрое устройство, как GPS-трекер. Какая польза от него рядовому автомобилисту?

GPS-трекер – устройство, которое фиксирует положение автомобиля на местности, а также хранит эту информацию в собственной памяти и передает ее (чаще всего через сеть мобильной связи) на определенный сервер или на устройство (смартфон, компьютер) владельца или диспетчера.

Привязываясь к созвездию навигационных спутников, GPS-трекер отслеживает положение авто и "докладывает" маршрут владельцу

С технической точки зрения большинство трекеров представляют собой блок с модулями GPS-позиционирования и GSM-связи. Первый нужен для определения координат машины, второй – для передачи информации на назначенный адрес.

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Антенны, как правило, вмонтированы в корпус, ведь чаще всего трекер стараются расположить скрытно. Периодичность отправки данных о местоположении можно программировать, и что интересно, в некоторых моделях пропуск сеанса связи воспринимается как сигнал тревоги. Питаются схемы трекера либо от собственной батареи, либо от бортовой сети транспортного средства.

Как работает GPS-трекер

Для успешного использования GPS-трекера требуется покрытие как минимум одной сети – американской GPS, европейской Galileo, китайской BaiDou, российской ГЛОНАСС. Покрытие мобильной GSM-связи, хотя бы периодически, также очень желательно, поскольку именно через него должны отправляться потребителю услуги данные о географическом положении машины.

Вариантов использования GPS-трекера два: он докладывает маршрут либо на сервер диспетчера, либо непосредственно на смартфон владельца

Но трекер на случай отсутствия связи предполагает накопление информации в собственной памяти и ее последующую передачу после восстановления GSM-покрытия. В принципе, есть вариант, по которому трекер накапливает информацию в себе, а затем оператор (диспетчер) сливает себе все файлы по возвращении на базу.

В большинстве случаев GPS-трекер пытаются смонтировать не то чтобы скрытым от человеческих глаз, а так, чтобы его вообще было трудно найти даже при большом желании. Ведь обычно трекер используют в целях безопасности или отслеживания маршрута машины.

GPS-трекер в грузовой и легковой машине

Так, владельцы автотранспортных предприятий и корпоративных парков оборудуют трекерами подвижной состав, чтобы предотвращать несанкционированное использование грузовиков водителями, чтобы контролировать сливы топлива на маршруте и нарушения ПДД. То есть системы удаленного мониторинга, построенные на базе GPS-трекеров, часто имеют расширенный функционал, вплоть до контроля количества топлива в баках, скорости движения и параметров работы двигателя. Для этого нужны только дополнительные датчики и некоторый апгрейд софта.

В большинстве случаев трекер целесообразно размещать так, чтобы его нельзя было найти. Поэтому имеют значение его размеры

Владельцы частных легковых автомобилей благодаря GPS-трекеру могут контролировать место нахождения семейного транспорта. Например, остается ли собственная машина на парковке ночью, не слишком ли долго задержалась жена на вечеринке у подруги, не уехал ли, скажем, сын-школьник без разрешения на пикник с друзьями.

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Более того, на базе таких трекеров в Украине уже существуют системы контроля, которые частично заменяют охранные системы и сигнализации. Например, комплект I-See мало того, что всегда показывает хозяину местоположение его машины, так в случае исчезновения связи с мобильной сетью или с GPS-покрытием (заглушили сигнал, обесточили машину или спрятали в подземный гараж) сервер-диспетчер сразу поднимает тревогу и звонит владельцу. Но этот сервис требует хотя и небольшой, но ежемесячной абонплаты.

Как средство охраны GPS-трекер имеет оговорку: спутниковый сигнал легко заглушить (на фото – глушилка). Но против этого есть ”оружие"

Для автомобилистов есть и более простой вариант: GPS-маячок, который можно спрятать в машине и который в случае угона покажет владельцу на карте, где сейчас находится его пропажа. А для устройств на платформе iOS существует фирменное предложение от Apple – смарт-брелок AirTag, который так же на карте показывает владельцу, где находится объект, к которому брелок прицеплен. Вместо GPS эта метка использует Bluetooth и ”эпловские" гаджеты, которые оказываются рядом.

Рекомендация Авто24

Увлекшись идеей установить на свое авто ту или иную систему с GPS-трекером, сначала сравните ее возможности с классическими аналогами – и прежде всего с точки зрения ваших условий эксплуатации. Например, системы GPS-контроля, которыми теперь иногда пытаются заменить сигнализации и охранные системы, имеют собственные недостатки. Например, вряд ли кто-то будет угонять бюджетный Lanos на “отстой” в экранированный бокс, а вот залезть в его салон и украсть запаску из багажника – весьма вероятно. Но система с GPS-трекером защищает именно от несанкционированной эвакуации, а не от проникновения в машину! То есть, у трекеров своя сфера применения, которую надо знать для полной реализации всех возможностей.

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