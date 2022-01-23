Електроніка стає все більш доступною, і ось вже мало не кожного автовласника цікавить такий хитрий пристрій, як GPS-трекер. Яка користь від нього пересічному автомобілістові?

GPS-трекер – пристрій, який фіксує положення автомобіля на місцевості, а також зберігає цю інформацію у власній пам’яті та передає її (найчастіше через мережу мобільного зв’язку) до визначеного сервера або на пристрій (смартфон, компьютер) власника або диспетчера.

Прив’язуючись до сузір’я навігаційних супутників, GPS-трекер відслідковує положення авто і “доповідає” маршрут власнику

З технічної точки зору більшість трекерів являють собою блок з модулями GPS-позиціонування та GSM-зв’язку. Перший потрібен для визначення координат машини, другий – для передавання інформації на призначену адресу.

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Антени як правило вмонтовані в корпус, адже найчастіше трекер намагаються розташувати приховано. Періодичність відправлення даних про місцеположення можна програмувати, і що цікаво, у деяких моделях пропуск сеансу зв’язку сприймається як сигнал тривоги. Живляться схеми трекера або від власної батареї, або від бортової мережі транспортного засобу.

Як працює GPS-трекер

Для успішного використання GPS-трекера потрібна наявність покриття як мінімум однієї мережі – американської GPS, європейської Galileo, китайської BaiDou, російської ГЛОНАСС. Покриття мобільного GSM-зв’язку, хоча б періодичне, також дуже бажане, оскільки саме через нього повинні відправлятися споживачеві послуги дані про географічне положення машини.

Варіантів використання GPS-трекера два: він доповідає маршрут або на сервер диспетчера, або безпосередньо на смартфон власника

Але трекер на випадок відсутності зв’язку передбачає накопичення інформації у власній пам’яті та її подальшу передачу після відновлення GSM-покриття. В принципі, є варіант, за яким трекер накопичує інформацію в собі, а потім оператор зливає усі файли після повернення на базу.

В більшості випадків GPS-трекер намагаються змонтувати не те щоб прихованим від людських очей, а так, щоб його взагалі було важко знайти навіть за великого бажання. Адже зазвичай трекер використовують з метою безпеки або відстеження маршруту машини.

GPS-трекер у вантажній та легковій машині

Так, власники автотранспортних підприємств та корпоративних парків комплектують трекерами рухомий склад, щоб запобігати несанкціонованому використанню вантажівок водіями, щоб контролювати зливи пального на маршруті та порушення ПДР. Тобто системи віддаленого моніторингу, побудовані на базі GPS-трекерів, часто мають розширений функціонал, аж до контролю кількості пального баках, швидкості руху та параметрів роботи двигуна. Для цього потрібні лише додаткові датчики та деякий апгрейд софта.

У більшості випадків трекер доцільно розміщувати так, аби його не можна було швидко знайти. Тому мають значення його розміри

Власники приватних легкових автомобілів завдяки GPS-трекеру можуть контролювати місце знаходження сімейного транспорту. Наприклад, чи залишається власна машина на парковці уночі, чи не надто довго затрималася дружина на вечірці у подруги, чи не поїхав, скажімо, син-школяр без дозволу на пікнік із друзяками.

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На додаток, на базі таких трекерів в Україні вже існують системи контролю, які частково заміняють охоронні системи та сигналізації. Наприклад, комплект I-See мало того, що завжди показує власникові місце розташування його машини, так у випадку зникнення зв’язку з мобільною мережею або з GPS-покриттям (заглушили сигнал, знеструмили машину або заховали у підземний гараж) сервер-диспетчер відразу здіймає тривогу і телефонує власникові. Але цей сервіс потребує хоча й невеликої, але щомісячної абонплатні.

В якості засобу охорони GPS-трекер має застереження: супутниковий сигнал легко заглушити (на фото – глушилка). Але проти цього теж є “зброя”

Для автомобілістів є і більш простий варіант: GPS-маячок, який можна заховати у машині і який у випадку угону покаже власникові на карті, де зараз перебуває його пропажа. А для пристроїв на платформі iOS існує фірмова пропозиція від Apple – смарт-брелок AirTag, який так само на карті показує власникові, де знаходиться об’єкт, до якого брелок причеплено. Замість GPS ця мітка використовує Bluetooth і “еплівські” гаджети, які опиняються поряд.

Рекомендація Авто24

Захопившись ідеєю встановити на своє авто ту чи іншу систему з GPS-трекером, спочатку порівняйте її можливості з класичними аналогами – і перш за все з точки зору ваших умов експлуатації. Наприклад, системи GPS-контролю, якими тепер іноді намагаються замінити сигналізації та охоронні системи, мають власні недоліки. Наприклад, навряд чи хтось буде красти бюджетний Lanos на “відстій” в екранований бокс, а ось залізти до його салону та вкрасти запаску з багажника охочих набагато більше. Але ж система з GPS-трекером захищає саме від несанкціонованої “евакуації”, а не від проникнення у машину! Тобто у трекерів своя сфера застосування, яку треба знати для повної реалізації усіх можливостей.

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