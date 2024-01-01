Граф Рено привез в Чернигов несколько авто

Сюда 12 декабря прибыл необычный караван, в котором кроме фуры с генераторами, одеждой, пищевыми продуктами, медикаментами и другим всяким добром, были и автомобили. Этот пакет помощи сформировали волонтеры Бельгии и Нидерландов.

Среди организаторов этого каравана были бельгийский граф Рено де Керкове, монах Карел Стаутемас и председатель общественной организации Heart4Ukraine Ян Фандексоре. Об этом визите сообщило Общественное Чернигов.

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"В фуре три мощных генератора, теплая одежда, одеяла, еда. Мы сконтактировали с господином Рено и с господином Карелом. Кроме этого, у нас есть контакты различных организаций, которые присоединились и профинансировали эту миссию. Например, одни профинансировали еду, другие – одежду", – рассказывает Ян Фандексоре.

Фото: Общественное Чернигов

И хотя транспортный транш здесь не очень большой, безграничным является большое желание помочь украинцам. Именно поэтому их пикап, внедорожник и карета скорой медицинской помощи вскоре пригодятся нашим защитникам. Тем более, что все эти автомобили, как и фура, пришли полностью загружены нужным имуществом и оборудованием (видео подготовки к отправке каравана в Украину см. ниже).

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Бельгийский граф Рено де Керкове вручил военнослужащему 119-й бригады теробороны Ивану Чаусу ключи от техники. Он уверен, что каждая из этих машин будет способствовать защите Украины и приближать победу.

Вот так паковали перед отправкой карету "скорой". Фото: Heart4Ukraine

Это не спонтанное решение графа помогать. В прошлом он сам военный, не один десяток лет прослужил в армии и знает, какая это тяжелая миссия защищать страну. Именно поэтому и решил помогать.

В Чернигове впервые, но в Украину с гуманитарной помощью приезжал неоднократно. Вместе с эстонской организацией доставляет украинским военным пикапы. А вот монах Карел Стаутемас уже в третий раз приезжает в Чернигов. Основное направление его волонтерской деятельности в Украине – помощь гражданским.

"Я из аббатства Гримберген, там есть молодежная организация скаутов. И наша молодежь помогает молодежи Чернигова. В предыдущие визиты мы посетили больницы и я попросил врачей, чтобы они составили списки всего необходимого оборудования. И я пообещал его прислать. И вот я здесь с обещанным", – говорит Карел Стаутемас.

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А за день до этого громада Чернигова на закупленные из городской казны деньги передала в три военных подразделения Черниговских Сил территориальной обороны девять новых внедорожников. Техника вскоре отправится на восточный участок фронта.

На приобретение пикапов из городского бюджета было выделено свыше 10 миллионов гривен. Приобретены пикапы Changan Hunter. Они в наших войсках редко встречаются, волонтеры и громады в основном стараются брать уже известные бренды.

Фото: городской совет Чернигова

В этом же случае Hunter в продуктовой линейке Changan является первым пикапом. Однако он одобрительно характеризуется военными. Имея 150-сильный 1,9-литровый турбодвигатель с крутящим моментом 340 Нм/об и приводом 4WD он спокойно может тянуть нагрузку весом до 3 500 кг.

При полной загрузке (2+3) плюс поклажа автомобиль имеет потребление солярки 11,8 км/л на трассе, 8,8 км/л – в городе, а в смешанном цикле – 10,5 км/л.