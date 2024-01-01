Граф Рено привіз у Чернігів кілька авто

Сюди 12 грудня прибув незвичний караван, в якому окрім фури з генераторами, одягом, харчовими продуктами, медикаментами та іншим усіляким добром, були й автомобілі. Цей пакет допомоги сформували волонтери Бельгії та Нідерландів.

Поміж організаторів цього каравану були бельгійський граф Рено де Керкове, монах Карел Стаутемас та голова громадської організації Heart4Ukraine Ян Фандексоре. Про цей візит повідомило Суспільне Чернігів.

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"У фурі три потужних генератори, теплий одяг, ковдри, їжа. Ми сконтактували з паном Рено та з паном Карелом. Окрім цього, у нас є контакти різних організацій, які долучилися і профінансували цю місію. Наприклад, одні профінансували їжу, інші – одяг", – розповідає Ян Фандексоре.

Фото: Суспільне Чернігів

І хоча транспортний транш тут не дуже великий, безмежним є велике бажання допомогти українцям. Саме тому їх пікап, позашляховик та карета швидкої медичної допомоги невдовзі стануть у пригоді нашим захисникам. Тим паче, що всі ці автомобілі, як і фура, прийшли вщент завантажені потрібним майном та обладнанням (відео підготовки до відправлення каравану в Україну див. нижче).

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Бельгійський граф Рено де Керкове вручив військовослужбовцю 119-ї бригади тероборони Івану Чаусу ключі від техніки. Він впевнений, що кожна з цих машин сприятиме захисту України й наближатиме перемогу.

Ось так пакували перед відправленням карету "швидкої". Фото: Heart4Ukraine

Це не спонтанне рішення графа допомагати. У минулому він сам військовий, не один десяток років прослужив в армії і знає яка це важка місія захищати країну. Саме тому й вирішив допомагати. У Чернігові вперше, але до України з гуманітарною допомогою приїздив неодноразово. Разом з естонською організацією доставляє українським військовим пікапи.А ось монах Карел Стаутемас вже втретє приїздить до Чернігова. Основний напрямок його волонтерської діяльності в Україні — допомога цивільним.

"Я з абатства Грімберген, там є молодіжна організація скаутів. І наша молодь допомагає молоді Чернігова. В попередні візити ми відвідали лікарні і я попросив лікарів, щоб вони склали списки всього необхідного обладнання. І я пообіцяв його надіслати. І ось я тут з обіцяним", – каже Карел Стаутемас.

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А за день до цього громада Чернігова на закуплені з міської казни гроші передала у три військові підрозділи Чернігівських Сил територіальної оборони дев’ять нових позашляховиків. Техніка невдовзі вирушить на східну ділянку фронту.

На придбання пікапів з міського бюджету було виділено понад 10 мільйонів гривень. Придбано пікапи Changan Hunter. Вони в наших військах рідко зустрічаються, волонтери та громади здебільшого намагаються брати вже відомі бренди.

Фото: міськарада Чернігова

В цьому ж випадку Hunter в продуктовій лінійці Changan є першим пікапом. Однак він схвально характеризується військовими. Маючи 150-сильний 1,9-літровий турбодвигун з крутним моментом 340 Нм/об та приводом 4WD він спокійно може тягти навантаження вагою до 3 500 кг.

При повному завантаженні (2+3) плюс поклажа автомобіль має споживання солярки 11,8 км/л на трасі, 8,8 км/л - в місті та в змішаному циклі 10,5 км/л.