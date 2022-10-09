Большинству из нас хотя бы иногда приходится перевозить на своей семейной машине нетипичный груз – например, урожай с дачи. Но знаете ли вы, что даже если масса багажа вписывается в заводской предел грузоподъемности, машине можно нанести немалый вред?

Для того люди и покупают универсалы и крососоверы, – чтобы при необходимости перевезти не только людей, но и груз. Но не всем известно, что использовать штатную грузоподъемность следует с умом.

Багаж большой суммарной массы следует разделить на небольшие “порции”, чтобы можно было распределить его по всей машине.

Обычный автомобиль С-класса и верхнего В-класса имеет суммарную грузоподъемность около 400 кг. Поэтому, собираясь перевозить что-нибудь тяжелое, можно ориентироваться на указанную цифру. Но, во-первых, от нее нужно отнять вес водителя и пассажира – часто таковой есть, поскольку выполняет роль грузчика.

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А во-вторых, важно правильно распределить большой вес по автомобилю – недаром в заводской инструкции указывается максимальная масса груза, который можно перевозить в багажнике (типичная цифра – около 50 кг). То есть все 400 кг (условные) разрешенного багажа класть в багажник нельзя.

Вот что бывает, если разместить груз неправильно. Легковушка такую "козочку" не сделает, но тормозить и поворачивать вправо-влево при перегруженной корме будет плохо.

Если это правило нарушить, то:

Автомобиль будет неадекватно управляться. Особая опасность состоит в том, что это остро проявится в нештатной ситуации – резком торможении, экстремальном объезде препятствия.

Будут избыточно изнашиваться детали ходовой части.

Возможна поломка деталей подвески, чаще всего – пружин.

На старом кузове с коррозией от перегрузки проламываются лонжероны и другие силовые элементы.

Собственно, никакого особого секрета перевозки тяжелой клади в легковом автомобиле нет. Необходимо только разместить багаж равномерно по всей длине и ширине машины. Суть в том, чтобы весь вес более или менее равномерно распределялся на все четыре колеса (и соответственно, их подвеску), а не только на два задних.

Превышать рекомендованную автопроизводителем массу груза в багажнике можно только при условии, что на заднем сиденье никого не будет.

Если позволяет конструкция кузова и салона, лучше сложить заднее сиденье, и пытаться сконцентрировать центр массы багажа вокруг центра масс машины. В принципе, ничто не мешает размещать багаж на заднем сиденье – оно ведь, рассчитанное на трех человек, может без проблем принять три объекта весом по 80 кг каждое. Главное, чтобы у них не было острых углов и они не прорвали обивку. Иногда также удается уложить что-нибудь тяжелое на пол перед задним сиденьем.

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Не забывайте о пространстве "в ногах" переднего сиденья, да и самого сиденья. Законный вес здесь – порядка 90 – 100 кг.

Трудное единым целым

Если же груз с большой массой нельзя разделить на части, нужно укладывать его весь максимально близко к центру автомобиля. В седане это будет район заднего сиденья, подушку которого у большинства машин можно снять. В хэтчбеке и универсале задний диван нужно сложить и разместить вес максимально ближе к передней части образовавшегося грузового отсека.

Размещая груз в салоне, нужно позаботиться, чтобы на ходу он не сместился на водителя, и чтобы от него не пострадала отделка интерьера.

При этом, чтобы не концентрировать вес в одной точке пола машины, желательно уложить монолитную тяжесть на какую-нибудь импровизированную платформу – лист фанеры или ДСП, щит из нескольких досок.

Касательно безопасности

Груз бывает разным, и некоторый вполне может самопроизвольно передвигаться по машине во время движения – при торможении и других маневрах. Чтобы он не мешал водителю и не “травмировал” интерьер, не забудьте его зафиксировать – причем заранее, а не на ходу, держа руль одной рукой. Имейте в виду, что в случае ДТП незакрепленный груз станет реальной угрозой всем находящимся в машине. Для фиксации предметов можно в числе прочего использовать штатные ремни безопасности.

Верхний багажник – неплохой вариант для громоздкого багажа. Но вес для крыши строго ограничивается автопроизводителем, чаще всего в пределах 50 кг.

Также следует позаботиться о сохранении интерьера от повреждения багажом. Все поверхности, с которыми даже теоретически может контактировать груз, следует застелить той или иной тканью. Пленка – неважно, толстая или тонкая – нежелательна, поскольку может "заматировать" поверхность пластика обивки, образовав на ней пятна микроцарапин.

Рекомендация Авто24

Прежде чем окончательно принять решение по перевозке в семейной машине чего-то очень тяжелого, подумайте, во сколько может обойтись ремонт ходовой, а то и подварка лонжеронов. Тем более, если вы знаете, что кузов уже подуставший. Возможно, заказать грузовичок или сделать две ходки вместо одной будет целесообразнее.

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