Більшості з нас хоча б іноді доводиться перевозити на своїй сімейній машині нетиповий вантаж – щось важке чи велике, наприклад врожай з дачі. Однак навіть якщо його маса вписується у заводській ліміт вантажопідйомності, машині можна завдати певної шкоди?

Для того люди і купують універсали та кросовери, – щоб за необхідності перевезти не лише людей, але й вантаж. Але не всім відомо, що використовувати штатну вантажопідйомність треба з розумом.

Багаж великої сумарної маси варто розділити на невеликі “порції”, щоб можна було розподілити його по всій машині.

Типовий автомобіль верхнього В-класу та С-класу зазвичай має сумарну вантажопідйомність близько 400 кг. Тому, збираючись перевозити щось важке, можете орієнтуватися на зазначену цифру. Але, по-перше, від неї треба відняти вагу водія та пасажира – якщо він виконує роль вантажника.

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А по-друге, важливо правильно розподілити велику вагу по автомобілю – недарма у заводській інструкції зазвичай вказується максимальна маса вантажу, який можна перевозити у багажнику (типова цифра – близько 50 г). Тобто всі 400 кг (умовні) дозволеного багажу класти в багажник не можна.

Ось що буває, якщо розмістити вантаж неправильно. Легковик таку “козу” не зробить, але гальмувати та повертати праворуч-ліворуч при перевантаженій кормі буде погано.

Якщо це правило порушити, то:

Автомобіль буде неадекватно керуватися. Особлива небезпека у тому, що це гостро виявиться в нештатній ситуації – різкому гальмуванні, екстремальному об’їзді перешкоди.

Будуть надмірно зношуватися деталі ходової частини.

Можлива поламка деталей підвіски, найчастіше – пружин.

На старому кузові з корозією від перевантаження проламуються лонжерони тат інші силові елементи.

Власне, ніякого особливого секрету перевезення важкої поклажі в легковому автомобілі немає. Потрібно лише розмістити багаж рівномірно по всій довжині й ширині машини. Суть у тому, щоб вся вага більш-менш рівномірно розподілялася на чотири колеса (і відповідно, їхню підвіску), а не на лише два задні.

Перевищувати рекомендовану автовиробником масу вантажу в багажнику можна лише за умови, що на задньому сидінні не буде нікого.

Якщо дозволяє конструкція кузова та салону авто, краще скласти заднє сидіння, і намагатися сконцентрувати центр мас навколо центру мас машини. В принципі, ніщо не заважає розміщувати багаж на задньому сидінні – адже воно зазвичай розраховане на трьох осіб, тож може без проблем прийняти три об’єкти вагою по 80 кг кожне. Головне, щоб вони не мали гострих кутів і не порвали оббивку. Іноді також вдається вкласти щось важке на підлогу перед заднім сидінням.

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Не забувайте про простір “в ногах” переднього сидіння, та й саме сидіння. Законна вага тут – порядку 90 – 100 кг.

Важке єдиним цілим

Якщо ж вантаж великої маси не можна розділити на частини, треба вкладати його максимально близько до центру автомобіля. У седані це буде район заднього сидіння, подушку якого у більшості машин можна зняти. В хетчбеку та універсалі задній диван треба скласти і розмістити вагу максимально ближче до передньої частини утвореного вантажного відсіку.

Розміщуючи вантаж в салоні, треба подбати, щоб він не змістився на водія, а також щоб не постраждало оздоблення інтер’єру.

Щоб не концентрувати вагу в одній точці підлоги машини, бажано вкласти важке на якусь імпровізовану платформу – лист фанери або ДСП, щит з кількох дощок.

Кілька справ щодо безпеки

Вантаж буває різним, і деякий цілком може самовільно пересуватися по машині під час руху – при гальмуванні та інших маневрах. Щоб він не заважав водієві і не травмував інтер’єр, не забудьте його зафіксувати – причому завчасно, а не на ходу, тримаючи кермо однією рукою. Майте на увазі, що у випадку ДТП незакріплений вантаж стане реальною загрозою усім, хто перебуває в машині. Для фіксації предметів серед іншого можна використовувати штатні ремні безпеки.

Горішній багажник – непоганий варіант для громіздкого багажу. Але вага для даху суворо обмежується автовиробником, найчастіше в межах 50 кг.

Також слід подбати про збереження інтер’єру від пошкодження вантажем. Всі поверхні, з якими навіть теоретично може контактувати багаж, треба застелити тканиною. Плівка – неважливо, товста чи тонка – небажана, оскільки може “заматувати” поверхню пластику оббивки, утворивши на ній плями мікроподряпин.

Рекомендація Авто24

Перш ніж остаточно прийняти рішення щодо перевезення в сімейній машині чогось дуже важкого, подумайте, в скільки може стати ремонт ходової, а то й підварювання лонжеронів. Тим більше якщо ви знаєте, що ваш кузов вже трохи стомлений. Можливо, замовити вантажне авто або зробити дві ходки замість однієї буде доцільніше.

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