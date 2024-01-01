Грузовик MAN пересечь границу не смог, но не из-за отсутствия кузова

Ничего странного относительно автомобиля в исполнении шасси таможенники не увидели, а вот на документы обратили внимание. Перевозчик указал, что это “гуманитарный груз для одного из благотворительных фондов Харькова”. Об этом сообщает Гостаможслужба Украины.

В такой характеристике также ничего странного не было, однако выяснение происхождения автомобиля MAN TGM03 дало несколько иные результаты. Полученные выводы разошлись с тем, что было заявлено в льготную растаможку и ни по каким критериям под нулевую ставку не подпадало.

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Выяснилось, что руководитель благотворительного фонда пытался под видом гуманитарной помощи ввезти грузовик коммерческого назначения. При этом у перевозчика не было при себе никаких документов, которые бы подтверждали факт вывоза транспортного средства с территории Европейского Союза в качестве гуманитарной помощи.

Фото: Гостаможслужба

Можно было бы отнести это на незнание или случайность в оформлении документации, но такая версия вскоре отпала. Дело в том, что при осмотре кабины автомобиля работники таможни обнаружили папку с документами. Один из них оказался довольно интересным и пролил свет на происхождение машины.

Это был договор купли-продажи автомобиля MAN TGM03 2010 года выпуска, где получателем значилось физическое лицо, а стоимость авто достигала 28 тыс. евро, что в пересчете составляет почти 1,3 млн гривен.

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Во время дальнейшей проверки законности перемещения груза таможенники выяснили, что руководитель благотворительного фонда с целью ввоза в Украину коммерческого груза подал таможенным органам документы, содержащие ложные сведения относительно отправителя, получателя и стоимости груза. Так он пытался коммерческую сделку задекларировать как гуманитарную.

Фото: Гостаможслужба

Такие действия стали основанием для составления административного протокола в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля). Конечно, автомобиль дальше таможенного поста не поехал.

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Однако этим точка в деле не поставлена: в правоохранительные органы направлено сообщение о признаках преступления, предусмотренного ст. 201⁴ Уголовного кодекса Украины.