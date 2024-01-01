Вантажівка MAN перетнути кордон не змогла, але не через відсутність кузова

Нічого дивного щодо автівки у виконанні шасі митники не побачили, а ось на документи звернули увагу. Перевізник вказав, що це "гуманітарний вантаж для одного з благодійних фондів Харкова". Про це повідомляє Держмитслужба України.

В такій характеристиці також нічого дивного не було, однак з’ясування походження автомобіля MAN TGM03 дало дещо інші результати. Отримані висновки розійшлися з тим, що було заявлено в пільгове розмитнення і за жодними критеріями під нульову ставку не підпадало.

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З’ясувалося, що керівник благодійного фонду намагався під виглядом гуманітарної допомоги ввезти вантажівку комерційного призначення. При цьому у перевізника не було при собі жодних документів, які б підтверджували факт вивезення транспортного засобу з території Європейського Союзу як гуманітарної допомоги.

Фото: Держмитслужба

Можна було б віднести це на незнання чи випадковість в оформленні документації, але така версія невдовзі відпала. Річ у тім, що під час огляду кабіни автомобіля працівники митниці виявили теку з документами. Один з них виявився досить цікавим і пролив світло на походження машини.

Це був договір купівлі-продажу автомобіля MAN TGM03 2010 року випуску, де отримувачем значилась фізична особа, а вартість авто сягала 28 тис. євро, що в перерахунку становить майже 1,3 млн гривень.

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Під час подальшої перевірки законності переміщення вантажу митники з’ясували, що керівник благодійного фонду з метою ввезення в Україну комерційного вантажу подав митним органам документи, які містять неправдиві відомості щодо відправника, одержувача і вартості вантажу. Так він намагався комерційну угоду задекларувати як гуманітарну.

Фото: Держмитслужба

Такі діяння стали підставою для складення адміністративного протоколу відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю). Звісно, автомобіль далі митного посту не поїхав.

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Однак цим, крапку у справі не поставлено: до правоохоронних органів скеровано повідомлення про ознаки злочину, що передбачено ст. 201⁴ Кримінального кодексу України.