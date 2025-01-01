Грузовик TGS-Mil выглядит как для фильма апокалипсиса, но сделан для войны

Дебютный показ бронированного грузовика состоялся в Вене несколько дней назад на Дне мобильности производителя. Информации не очень много, но достаточно для составления основного пазла. Как отмечает в своем коротком сообщении Rheinmetall, модель TGS-Mil Protected соответствует действующим стандартам НАТО.

Машина оснащена защищенной кабиной для двух человек и будет доступна в двух версиях – 6×6 и 8×8. Это своеобразный ответ RMMV на вызовы восходящего международного рынка по защищенной логистической мобильности и с долгосрочной экономической эффективностью.

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Разработчики сделали акцент на модульной концепции проектирования с адаптацией транспортного средства к широкому спектру задач, включая современные уровни защиты, системы связи и специализированные варианты полезной нагрузки. Это для производителя было раньше и будет в перспективе приоритетным (см. видео внизу), что и делает его транспорт популярным у военных.

RMMV теперь может предлагать как защищенные, так и незащищенные варианты TGS-Mil Protected в рамках одной модульной системы. Неизменной остается силовая комплектация. Здесь удачно подобран шестицилиндровый дизельный двигатель MAN D2676 мощностью до 382 кВт/520 л.с. с крутящим моментом до 2 650 Нм. Он соответствует стандартам Euro II, V и Vie и совместим с топливом НАТО F34.

Фото: Rheinmetall

Системы привода и шасси базируются на проверенных компонентах из гражданского сектора, что упрощает техническое обслуживание и обслуживание по всему миру, тогда как полный привод автомобиля обеспечивает отличные внедорожные возможности, сообщает RMMV.

Усиленная крыша имеет круглый люк посередине и предусмотрительно рассчитан для установки поворотного крепления, центральное сиденье которого трансформируется в платформу стрелка. Дополнительное оборудование также можно установить над крышей.

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Грузовики TG-MIL могут быть оснащены шинами размером до 14.00 R20 с дополнительными центральными или полуавтоматическими системами подкачки шин и вставками Run-Flat. Они способны преодолевать брод до 750 мм и могут дополнительно оснащаться лебедкой с функцией самовосстановления.

Автомобиль TGS-Mil Protected 6х6 имеет кабину уровня защиты 2, которая убережет пассажиров, например, от пулеметного огня. Большая защита создала бы слишком большую нагрузку на переднюю ось, поэтому эти более сильные внедорожные применения остаются для НХ с двумя передними осями 8х8. В конце концов, текущая кабина уже весит примерно 2,5 тонны.

Фото: Дороти Франк, CPM

В комплектации с защищенной кабиной грузовик получил название TGS-MIL Protected, поскольку кабина, произведена Rheinmetall, доступна только в версиях 6×6 и 8×8. С помощью TGS MIL Protected RMMV ориентируется на тех клиентов, которым нужна защищенная логистическая мобильность по разумной цене, с дополнительным преимуществом, что они могут дополнить парк незащищенных грузовиков TGS-MIL, значительно уменьшая логистический след и повышая экономическую эффективность.

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Также сообщается, что эту модульную версию будут производить на заводе в Вена-Лизинг, который недавно был модернизирован с помощью современной логистической системы и оцифрованных производственных процессов.

В перспективе здесь намерены выпускать около 4000 автомобилей HX и TG ежегодно. Это должно удовлетворить растущий мировой спрос.