Вантажівка TGS-Mil виглядає як для фільму апокалікапсису, але насправді зроблена для війни

Дебютний показ броньованої вантажівки відбувся у Відні кілька днів тому на Дні мобільності виробника. Інформації не дуже багато, але достатньо для складання основного пазла. Як зазначає у своєму короткому повідомленні Rheinmetall, модель TGS-Mil Protected відповідає чинним стандартам НАТО.

Машина оснащена захищеною кабіною для двох осіб і буде доступна у двох версіях – 6×6 та 8×8. Це своєрідна відповідь RMMV на виклики висхідного міжнародного ринку щодо захищеної логістичної мобільності та з довгострокової економічною ефективністю.

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Розробники зробили акцент на модульній концепції проектування з адаптацією транспортного засобу до широкого спектру завдань, включаючи сучасні рівні захисту, системи зв'язку та спеціалізовані варіанти корисного навантаження. Це для виробника було раніше і буде в перспективі пріоритетним (див. відео внизу), що і робить його транспорт популярним у військових.

RMMV тепер може пропонувати як захищені, так і незахищені варіанти TGS-Mil Protected в рамках однієї модульної системи. Сталою лишається силова комплектація. Тут вдало підібраний шестициліндровий дизельний двигун MAN D2676 потужністю до 382 кВт/520 к.с. з крутним моментом до 2 650 Нм. Він відповідає стандартам Euro II, V і Vie і сумісний з паливом НАТО F34.

Фото: Rheinmetall

Системи приводу та шасі базуються на перевірених компонентах з цивільного сектора, що спрощує технічне обслуговування та обслуговування по всьому світу, тоді як повний привід автомобіля забезпечує відмінні позашляхові можливості, повідомляє RMMV.

Посилений дах має круглий люк посередині та передбачливо розрахований для встановлення поворотного кріплення, центральне сидіння якого трансформується в платформу стрільця. Додаткове обладнання також можна встановити над дахом.

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Вантажівки TG-MIL можуть бути оснащені шинами розміром до 14.00 R20 з додатковими центральними або напівавтоматичними системами підкачування шин та вставками Run-Flat. Вони спроможні долати брід до 750 мм та можуть бути додатково оснащені лебідкою з функцією самовідновлення.

Автомобіль TGS-Mil Protected 6х6 має кабіну рівня захисту 2, яка вбереже пасажирів, наприклад, від кулеметного вогню. Більший захист створив би занадто велике навантаження на передню вісь, тому ці більш небезпечні позашляхові застосування залишаються для НХ з двома передніми осями 8х8. Зрештою, поточна кабіна вже важить приблизно 2,5 тонни.

Фото: Дороті Франк, CPM

У комплектації із захищеною кабіною вантажівка отримала назву TGS-MIL Protected, оскільки кабіна, вироблена Rheinmetall, доступна лише у версіях 6×6 та 8×8. За допомогою TGS MIL Protected RMMV орієнтується на тих клієнтів, яким потрібна захищена логістична мобільність за розумною ціною, з додатковою перевагою, що вони можуть доповнити парк незахищених вантажівок TGS-MIL, значно зменшуючи логістичний слід та підвищуючи економічну ефективність.

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Також повідомлено, що цю модульну версію вироблятимуть на заводі у Відень-Лізінг, який нещодавно було модернізовано за допомогою найсучаснішої логістичної системи та зацифрованих виробничих процесів.

У перспективі тут випускатимуть близько 4000 автомобілів HX та TG щороку. Це має задовольнити висхідний світовий попит.