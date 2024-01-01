Грузовики MAN TGM с автовышками Comet передали в Харьков

О поступлении всего заказанного Фондом пакета спецтранспорта вчера появилась информация на ФБ-странице "Харьковоблэнерго". Именно его подразделения за время войны потеряли 200 единиц спецтехники.

"Полученные автомобили заменят поврежденные или утраченные от вражеских атак машины", – отметил и. о. генерального директора "Харьковоблэнерго" Вячеслав Кравцов.

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Спецтранспорт по целевому назначению адресован "Харьковоблэнерго". Уже на месте технику зарегистрируют в Сервисном центре и распределят по предприятиям области, где потребность в телескопических подъемниках очень большая.

Фото: Харьковоблэнерго

Машины с автогидравлическими подъемниками завод спецтехники "Техкомплект" отгружал поэтапно. Первая отправка двух автовышек была в конце мая (см. видео ниже). В начале июня пошли остальные машины. Сейчас все законтрактованные упомянутым Фондом автомобили с АГП прибыли по назначению.

В Харьков направлены автогидроподъемники Comet 19-2-14 HQ. Они в продуктовой линейке итальянского производителя считаются самыми популярными. Эта модель также наиболее распространена в энергетической, коммунальной, строительной инфраструктуре Украины.

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Правда, единодушия в выборе шасси для такой надстройки нет. Заказчики сами выбирают ходовую в соответствии со своими условиями эксплуатации и спецификой работы. Энергетики Харьковщины отдали предпочтение MAN TGM 13.250 4x4.





Автовышки на этой ходовой базе лучше подходят для работы как строительных, так и аварийных бригад. Основная привлекательность в том, что здесь двухрядная кабина, куда может разместиться бригада из семи человек, в т.ч. водитель.

Распределение мест здесь сделано по формуле 1+2+4. При этом во втором ряду не диванные сиденья по всей ширине салона, а полноценные четыре кресла. Все они получили ремни безопасности.

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Грузовик средней размерной группы полной массой по паспорту 14 т имеет полноприводную колесную схему 4х4, механическую коробку передач на 6 ступеней переключения и 250-сильный дизельный двигатель экологического формата Евро-6.

Подъемник выдает 18-метровую операционную высоту и 14-метровый горизонтальный вылет. Ограничений во вращении нет, здесь полноповоротная платформа с вращением на 360 градусов.

Фото: Харьковоблэнерго

Грузоподъемность люльки классическая для такой размерной группы АГП – 250 кг. Этого достаточно для размещения двух строителей/ремонтников, инструмента и нужного материала.

Несмотря на постоянные вражеские налеты с атаками на энергосистему региона, здесь пытаются держать энергопотенциал области в рабочем состоянии. Поступление машин с автогидроподъемником позволит эту работу проводить еще лучше.