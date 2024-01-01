Вантажівки MAN TGM з автовишками Comet передали у Харків

Про надходження усього замовленого Фондом пакета спецтранспорту вчора з’явилася інформація на ФБ-сторінці "Харківобленерго". Саме його підрозділи за час війни втратили 200 одиниць спецтехніки.

"Отримані автомобілі замінять пошкоджені або втрачені від ворожих атак машини", – зазначив в. о. генерального директора "Харківобленерго" Вʼячеслав Кравцов.

Читайте також Подаровані Данією вишки дотягнуться до вікон 16-го поверху

Спецтранспорт цільовим призначенням адресовано "Харківобленерго". Вже на місці техніку зареєструють в Сервісному центрі та розподілять по підприємствах області, де потреба в телескопічних підіймачах дуже велика.

Фото: Харківобленерго

Машини з автогідравлічними підіймачами завод спецтехніки "Техкомплект" відвантажував поетапно. Перше відправлення двох автовеж було наприкінці травня (див. відео нижче). На початку червня пішла решта машин. Нині усі законтрактовані згаданим Фондом автомобілі з АГП прибули за призначенням.

До Харкова направлено автогідропідіймачі Comet 19-2-14 HQ. Вони у продуктовій лінійці італійського виробника вважаються найпопулярнішими. Ця модель також найбільш поширена в енергетичній, комунальній, будівельній інфраструктурі України.

Читайте також Український виробник спецтехніки повністю відмовився від білоруських шасі

Щоправда, одностайності у виборі шасі для такої надбудови немає. Замовники самі вибирають ходову відповідно до своїх умов експлуатації та специфіки роботи. Енергетики Харківщини надали перевагу MAN TGM 13.250 4x4.





Автовежі на цій ходовій базі якнайкраще підходять для роботи як будівельних, так і аварійних бригад. Основна привабливість в тому, що тут дворядна кабіна, куди може розміститися бригада з семи осіб, у т.ч. водій.

Розподіл місць тут зроблено за формулою 1+2+4. При цьому у другому ряду не диванні сидіння по всій ширині салону, а повноцінні чотири крісла. Усі вони отримали ремені безпеки.

Читайте також Розбомблений автопарк енергетиків Миколаївщини поступово відновлюється

Вантажівка середньої розмірної групи повною масою по паспорту 14 т має повнопривідну колісну схему 4х4, механічну коробку передач на 6 ступенів перемикання та 250-сильний дизельний двигун екологічного формату Євро-6.

Щодо вишки, то цей підіймач видає 18-метрову операційну висоту та 14-метровий горизонтальний виліт. Обмежень в обертанні немає, тут повноповоротна платформа з обертанням на 360 градусів.

Фото: Харківобленерго

Вантажність люльки класична для такої розмірної групи АГП – 250 кг. Цього достатньо для розміщення двох будівельників/ремонтників, інструменту та потрібного матеріалу.

Попри постійні ворожі нальоти з атаками на енергосистему регіону, тут намагаються тримати енергопотенціал області в робочому стані. Надходження машин з автогідропідіймачем дозволить цю роботу проводити ще краще.