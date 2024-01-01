Грузовой электровелосипед Tern GSD перевозит трех человек, багаж и прицеп

Компания Tern, чьи производственные линии размещаются на заводах в Чехии и на Тайване, продолжает внедрять инновации в этот сегмент техники, обеспечивая улучшенную управляемость, большую грузоподъемность и расширенные функции безопасности.

Новая модель GSD, как эту версию описывает Tern на своем сайте, имеет усиленную раму, изготовленную из гидроформованных труб большего диаметра. Это значительно повышает жесткость и стабильность. Удлиненная колесная база и низкий центр тяжести улучшают управляемость, особенно во время большой нагрузки, создавая более безопасную и комфортную поездку.

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Tern GSD имеет систему торможения с ABS, датчики GPS-отслеживания и сигнализацию.

Запатентованный багажник сзади фиксируется под 5 различными углами. Таким образом он поддерживает корзины, крупногабаритный груз или ноги пассажиров и аккуратно складывается, когда не используется.

Фото: Tern

Компания Tern увеличила максимальную общую массу транспортного средства до 210 кг, то есть может выдержать водителя и двух детей, или двух взрослых, да еще и багаж и прицеп.

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Благодаря удлиненной колесной базе и абсолютно новой раме, которая смещает центр тяжести еще ниже над землей, GSD предлагает следующий уровень стабильности, что дополняет его огромную грузоподъемность.

Фото: Tern

Кроме того, тормозная технология Bosch ABS теперь является стандартной для всех велосипедов GSD, оснащенных Smart System. Она разработана для предотвращения блокировки колес и потери сцепления в сложных условиях езды, делая городские поездки более безопасными для пользователей.

Для облегчения вождения существует вариант с аккумулятором (и даже возможностью подключения двух АКБ) и электромотором. От него можно также запитать телефон – для этого выведен порт USB-C.

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Обновленный GSD сохраняет преимущества компактного хранения, позволяя легко парковать или хранить байк в помещении вертикально. Прочное буксирное устройство GSD TowBar™ позволяет легко подключить пассажирский, грузовой или домашний прицеп к этому велосипеду.

Фото: Tern

Новая линейка GSD имеет несколько вариантов, включая премиальную модель R14, оснащенную электроприводом и ременным приводом Gates, а также более доступные варианты, такие как P10 с компонентами Shimano.

Цена начинается от 4999 долларов США (5399 евро, 4700 фунтов стерлингов). В Европе и Северной Америке он будет доступен в мае 2025 года.